Шта се дешава у ПСС: Комуницирају преко друштвених мрежа?

Аутор:АТВ
Већ неко вријеме у опозицији се копља ломе око кандидата за предстојеће парламентарне изборе, а више имена је у игри.
Главни одбор СДС-а давно је донио одлуку да Бранко Блануша буде кандидат за предсједника Српске, међутим, нису сви из опозиције сагласни с том најавом.
Није тајна да на исту функцију "пуца" и лидер Покрета Сигурна Српска (ПСС) Драшко Станивуковић, због чега се све гласније говори о расколу у опозицији. Против Станивуковићевог уласка у трку за предсједника Српске је и лидер Листе за правду и ред Небојша Вукановић, који, пак, жели да се кандидује за члана Предсједништва БиХ.
У СДС-у су најавили да ће сједница Главног одбора странке, на којој би се требало говорити о кандидатурама, бити одржана у сриједу.
Ипак, чини се да ће Станивуковићев ПСС да предухитри СДС. Наравно, ако сам Станивуковић одговори на позиве својих најближих сарадника.
Наиме, Станивуковић је од Игора Радојичића и Бранислава Бореновића добио позив да сазове сједницу Главног одбора ПСС-а, али на, до сада, невиђен начин.
Њих двојица су тај позив упутили преко друштвених мрежа.
"Оснивачи ПСС, укључујући Независни покрет Својим путем, али и Главни одбор Покрета Сигурна Српска, требају што прије одржати сједнице и донијети јасне одлуке о кандидатурама за предстојеће изборе. Јединство опозиције јесте важно, али и наши ставови морају бити јасни. Независни покрет Својим путем ће своје приједлоге и циљеве утврдити у понедјељак, укључујући став о појединачним кандидатурама за опште изборе 2026", написао је Радојичић на мрежи Икс.
Готово у истом моменту, путем истог канала, позив Станивуковићу је упутио и Бореновић.
"Позивам предсједника Станивуковића да што прије закаже састанке Предсједништва и Главног одбора ПДП и ПСС како би заузели јасне ставове у вези наступа на предстојећим изборима. Пошто су друге партије већ донијеле одлуке о својим кандидатима, свој став требају заузети и званични органи Партије демократског прогреса и ПСС чији је ПДП један од најзначајнијих оснивача", написао је Бореновић.
Из ових порука јасно је да Станивуковићеви сарадници очигледно желе да предухитре СДС и изађу са својим кандидатима прије те странке.
Оно што је питање у овом случају - "шта се дешава у Станивуковићевом покрету па комуницирају на овакав начин, умјесто званичним страначким каналима?".
