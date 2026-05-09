Logo
Large banner

Додик честитао Калабухову: Српски народ увијек на правој страни истине

Аутор:

АТВ
09.05.2026 16:24

Коментари:

0
Додик честитао Калабухову: Српски народ увијек на правој страни истине
Фото: Milorad Dodik/X

Предсједник СНСД-а Милорад Додик честитао је амбасадору Руске Федерације у БиХ Игору Калабухову за одлично организовану свечану академију "Памтимо и поносимо се" у част Дана побједе над фашизмом.

Додик је нагласио да је српски народ кроз историју увијек био на правој страни, оној која се борила за слободу и равноправност, а против зла и тираније.

"Зато с поносом истичемо наш огроман допринос побједи над фашизмом, али изражавамо захвалност свима који су поднијели огромну жртву у тој борби, прије свега Русији и руском народу", написао је Додик мрежи Икс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Игор Калабухов

Милорад Додик

Дан побједе над фашизмом

Русија

свечана академија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Страшна трагедија у стану: Дијете убила струја

Србија

Страшна трагедија у стану: Дијете убила струја

2 ч

0
Болница преглед

Здравље

Исповијест Српкиње која је била заражена хантавирусом: Гледам своје тијело и видим како расте

2 ч

0
Руски предсједник Владимир Путин и предсједник Бјелорусије Александар Лукашенко поздрављају се на састанку у Кремљу у Москви, Русија, петак, 8. мај 2026.

Свијет

Путинова честитка Лукашенку: Супротставимо се покушајима оправдавања злочина хитлероваца

3 ч

0
На ивици терена: Најбоље од 7. сезоне

Емисије

На ивици терена: Најбоље од 7. сезоне

3 ч

0

Више из рубрике

Сусрет Милорада Додика и Сергеја Лаврова у Москви на Дан побједе

Република Српска

Додик са Лавровом: Настављамо јачати сарадњу

3 ч

0
Цвијановић: Шмитов извјештај врви од манипулација и лажи

Република Српска

Цвијановић: Шмитов извјештај врви од манипулација и лажи

3 ч

2
Делегација Српске у Москви на поздраву у Кремљу код предсједника Руске Федерације Владимира Путина

Република Српска

Делегација Српске у Кремљу дочекана уз највише почасти

4 ч

0
Премијер Републике Српске Саво Минић

Република Српска

Минићу уручена Повеља општине: У Фочи сједињено све што је потребно човјеку

4 ч

0

  • Најновије

18

58

Централне вијести, 09.05.2026.

18

52

Објављен снимак убиства пјевача - силоватеља беба

18

39

Погинуо члан познатог српског бенда

18

30

Сензација већа него са Ђоковићем: Највећи фаворит заустављен

18

25

Језив пад Маркеза, стигле страшне вијести о његовом стању

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner