Додик честитао Калабухову: Српски народ увијек на правој страни истине

Аутор:АТВ
Предсједник СНСД-а Милорад Додик честитао је амбасадору Руске Федерације у БиХ Игору Калабухову за одлично организовану свечану академију "Памтимо и поносимо се" у част Дана побједе над фашизмом.
Додик је нагласио да је српски народ кроз историју увијек био на правој страни, оној која се борила за слободу и равноправност, а против зла и тираније.
"Зато с поносом истичемо наш огроман допринос побједи над фашизмом, али изражавамо захвалност свима који су поднијели огромну жртву у тој борби, прије свега Русији и руском народу", написао је Додик мрежи Икс.
Честитам Његовој екселенцији амбасадору Руске Федерације у БиХ Игору Калабухову на одлично организованој свечаној академији "Памтимо и поносимо се", у част Дана побједе над фашизмом.— Милорад Додик (@MiloradDodik) May 9, 2026
