Страшна трагедија у стану: Дијете убила струја

Аутор:АТВ
Коментари:0
Дијете (11) је страдало данас у једном стану на Карабурми у Београду, највјероватније од струјног удара.
Како Блиц незванично сазнаје, Хитна помоћ је интервенисала у овом случају на Карабурми.
На жалост, само су могли да констатују смрт дјетета.
Према незваничним информацијама које преноси "Телеграф", у питању је дјевојчица стара 11 година.
Трагедија се догодила око 14.20 часова.
У овом тренутку нису познати детаљи трагедије, пише "Блиц".
