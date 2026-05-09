Путинова честитка Лукашенку: Супротставимо се покушајима оправдавања злочина хитлероваца

Аутор:АТВ
Коментари:0
Предсједник Русије Владимир Путин упутио је честитку предсједнику Бјелорусије Александру Лукашенку поводом Дана побједе, саопштила је прес-служба бјелоруског лидера.
"Руси и Бјелоруси никада неће заборавити славне подвиге бораца са фронта, партизана и илегалаца, који су по цијену огромних жртава и губитака сломили нацизам", наводи се у Путиновој поруци.
Он је поручио да се народи двеју земаља морају заједно борити против оживљавања нацистичке идеологије.
"Наша морална дужност је да сачувамо и пренесемо потомцима везе братског пријатељства и узајамне помоћи, које су очврсле у суровим ратним годинама, и, наравно, да се заједно одлучно супротставимо свим покушајима оправдавања злочина хитлероваца и њихових саучесника, као и оживљавању мизантропске нацистичке идеологије", истиче се у поруци.
Србија
Ужас на Карабурми: Дијете погинуло од струјног удара
Лукашенко је јуче допутовао у Москву поводом обиљежавања Дана побједе. Руски и бјелоруски предсједници састали су се потом у вечерњим сатима у Кремљу.
Он је данас поручио да нико неће забранити да славимо Велику побједу.
"Желим да честитам Русима овај велики празник. Како су показали садашњи догађаји и тренуци, нико нас не може спријечити да славимо ову Велику побједу", рекао је предсједник Бјелорусије Александар Лукашенко, преноси РТ Балкан.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
3 ч1
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
5 ч0
Најновије
Тренутно на програму