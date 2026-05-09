Путинова честитка Лукашенку: Супротставимо се покушајима оправдавања злочина хитлероваца

09.05.2026 16:00

Руски предсједник Владимир Путин и предсједник Бјелорусије Александар Лукашенко поздрављају се на састанку у Кремљу у Москви, Русија, петак, 8. мај 2026.
Фото: Tanjug/Ramil Sitdikov/Pool Photo via AP

Предсједник Русије Владимир Путин упутио је честитку предсједнику Бјелорусије Александру Лукашенку поводом Дана побједе, саопштила је прес-служба бјелоруског лидера.

"Руси и Бјелоруси никада неће заборавити славне подвиге бораца са фронта, партизана и илегалаца, који су по цијену огромних жртава и губитака сломили нацизам", наводи се у Путиновој поруци.

Он је поручио да се народи двеју земаља морају заједно борити против оживљавања нацистичке идеологије.

"Наша морална дужност је да сачувамо и пренесемо потомцима везе братског пријатељства и узајамне помоћи, које су очврсле у суровим ратним годинама, и, наравно, да се заједно одлучно супротставимо свим покушајима оправдавања злочина хитлероваца и њихових саучесника, као и оживљавању мизантропске нацистичке идеологије", истиче се у поруци.

Лукашенко је јуче допутовао у Москву поводом обиљежавања Дана побједе. Руски и бјелоруски предсједници састали су се потом у вечерњим сатима у Кремљу.

Он је данас поручио да нико неће забранити да славимо Велику побједу.

"Желим да честитам Русима овај велики празник. Како су показали садашњи догађаји и тренуци, нико нас не може спријечити да славимо ову Велику побједу", рекао је предсједник Бјелорусије Александар Лукашенко, преноси РТ Балкан.

