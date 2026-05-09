Емотивна објава Новака Ђоковића: Заувијек

АТВ
09.05.2026 15:45

Ђоковић поражен на старту Рима
Фото: Tanjug/AP Photo/Andrew Medichini

Најбољи тенисер у историји Новак Ђоковић огласио се послије тешког пораза у другом колу Мастерса у Риму. Он је први пут доживио неуспјех у уводној рунди овог турнира турнира.

Побједу каријере је остварио Хрват Дино Прижмић.

Српски ас има посебну конекцију са навијачима у Риму гдје је подигао чак шест титула и то му је најуспјешнији турнир на шљаци. Дан касније, огласио се кратком поруком:

"Љубав, Рим, заувијек", написао је Ђоковић уз фотографију на којој показује срце на стадиону "Форо Италико".

Шта даље за Ђоковића?

Српски ас је одлучио да пропусти турнир у Женеви и право послије пораза у другом колу преселиће се на париску шљаку. Нажалост, сви смо видјели да није у најбољој физичкој форми и питање је у каквом стању ће стићи на Ролан Гарос.

Новак је одбио да говори о проблемима са којима се тренутно суочава.

"Надам се да разумијете да о томе не желим да причам. Хоћу да честитам Дину, заслужио је побједу. Дошао сам да бих одиграо меч или више. Нажалост, само један и то је океј. Задовољан сам што сам се борио до краја и хвала навијачима, били су сјајни. Осјетио сам њихову љубав и подршку и то не узимам здраво за готово", рекао је Ђоковић и наставио:

"Није идеална припрема, морам да будем искрен. Не сјећам се посљедњи пут када сам имао припрему за турнир, а да није било неких физичких проблема или здравствених потешкоћа, причам о претходних неколико година. То је нека нова врста реалности за мене и по мало је фрустрирајуће. У исто вријеме, моја је одлука да настављам да играм у оваквом стању".

(Мондо)

Коментари (1)
