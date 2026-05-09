Предузетник из Српске преузима култне хрватске брендове

Хрватска Агенција за заштиту тржишне конкуренције одобрила је концентрацију којом Жито преузима фирме Звијезда Плус и словенску Звијезду.
Обавјештење о овој одлуци осјечка фирма је у суботу објавила на Загребачкој берзи.
Тиме је закључена кључна фаза преузимања једне од најпознатијих прехрамбених компанија у региону.
Жито је раније добило регулаторна одобрења у Босни и Херцеговини, Србији, Црној Гори и самопроглашеном Косову, чиме су уклоњене правне препреке за финализацију трансакције с Фортенова групом.
Завршне активности и закључење уговора најављени су за сљедеће дане.
Групацију Жито води предузетник Марко Пипунић, рођен у Модричи, који је пословни пут започео у Босни и Херцеговини.
Преузимање Звијезде, дугогодишњег лидера у производњи јестивог уља, маргарина и мајонезе, означава највећи искорак у историји ове осјечке групације.
Овом трансакцијом Жито група преузима контролу над три препознатљива регионална бренда:
Ова аквизиција доноси значајне промјене у власничкој структури прехрамбене индустрије југоисточне Европе, преноси "Бизнисинфо.ба".
Осјечка група овим потезом додатно шири производне и дистрибутивне капацитете на регионалном тржишту хране.
