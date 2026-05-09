Предузетник из Српске преузима култне хрватске брендове

09.05.2026 16:39

Фото: Pham Ngoc Anh/Pexels

Хрватска Агенција за заштиту тржишне конкуренције одобрила је концентрацију којом Жито преузима фирме Звијезда Плус и словенску Звијезду.

Обавјештење о овој одлуци осјечка фирма је у суботу објавила на Загребачкој берзи.

Тиме је закључена кључна фаза преузимања једне од најпознатијих прехрамбених компанија у региону.

Жито је раније добило регулаторна одобрења у Босни и Херцеговини, Србији, Црној Гори и самопроглашеном Косову, чиме су уклоњене правне препреке за финализацију трансакције с Фортенова групом.

Завршне активности и закључење уговора најављени су за сљедеће дане.

Групацију Жито води предузетник Марко Пипунић, рођен у Модричи, који је пословни пут започео у Босни и Херцеговини.

Преузимање Звијезде, дугогодишњег лидера у производњи јестивог уља, маргарина и мајонезе, означава највећи искорак у историји ове осјечке групације.

Овом трансакцијом Жито група преузима контролу над три препознатљива регионална бренда:

  • Звијезда,
  • Марго,
  • Омегол.

Ова аквизиција доноси значајне промјене у власничкој структури прехрамбене индустрије југоисточне Европе, преноси "Бизнисинфо.ба".

Осјечка група овим потезом додатно шири производне и дистрибутивне капацитете на регионалном тржишту хране.

