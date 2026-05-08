Порасле цијене нафте

Цијене нафте порасле су јутрос током трговања у Азији, након што су САД и Иран размијенили ватру у стратешки кључном Ормуском мореузу, јавља BBC.

Америчка војска саопштила је да је пресрела, како тврди, “неизазване” иранске нападе, укључујући ракете, дронове и мала пловила, те извела одбрамбене ударе док су се амерички бродови кретали из Перзијског заљева према мореузу.

Цијена Брента, глобалне референтне нафте, порасла је 2,6 посто, на 102,70 долара, док је америчка сирова нафта поскупјела 2,3 посто, на 97 долара.