Порасле цијене нафте

08.05.2026 07:58

Особа пуни резервоар свог возила на бензинској пумпи у Бафало Гроуву, Илиноис, у четвртак, 2. априла 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Nam Y. Huh

Цијене нафте порасле су јутрос током трговања у Азији, након што су САД и Иран размијенили ватру у стратешки кључном Ормуском мореузу, јавља BBC.

Америчка војска саопштила је да је пресрела, како тврди, “неизазване” иранске нападе, укључујући ракете, дронове и мала пловила, те извела одбрамбене ударе док су се амерички бродови кретали из Перзијског заљева према мореузу.

Цијена Брента, глобалне референтне нафте, порасла је 2,6 посто, на 102,70 долара, док је америчка сирова нафта поскупјела 2,3 посто, на 97 долара.

