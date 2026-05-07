Кузмић за АТВ: За капиталне инвестиције 47 милиона КМ

Аутор:

АТВ
07.05.2026 22:51

Анђелка Кузмић
Фото: АТВ

Завршен је јавни позив за новачене подстицаје за капитална улагања, који је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде објавило 21. априла.

Пољопривредници у Републици Српској који у 2026. години планирају инвестиције, или су исте реализовали од почетка године, могли су да се пријаве за један сегмент улагања.

О подстицајима, улагањима и капиталним инвестицијама у Централним вијестима разговарали смо са Анђелком Кузмић, министром пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.

Кузмићева је за АТВ рекла да је до сада пристигло преко 600 захтјева за тракторе и 2.500 захтјева за прикључке. Нагласила је да се коначан одзив још не зна јер нису пристигли сви захтјеви.

"Наш оквир је био да ће капиталне инвестиције ове године износити око 30 милиона КМ, међутим, ми смо већ сад по пристиглим пријавама обрачунали да је то 47 милиона", рекла је министар Кузмић.

Комплетан разговор погледајте у видео прилогу.

Анђелка Кузмић

Пољопривреда

