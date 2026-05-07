У Српској откривено ново налазиште сребра, цинка и олова

Канадска рударска компанија Левајатан Металс Корпорејшн припрема нову инвестициону фазу за пројекте истраживања минерала, укључујући и налазиште код Фоче у Републици Српској.
Компанија је саопштила да је постигла договор са инвестиционом кућом Бикон Секјуритис Лимитед, која ће бити једини агент у вези са приватним пласманом до 15,6 милиона редовних акција.
Планирано је прикупљање до 10 милиона канадских долара, односно око 6,2 милиона евра, а средства ће бити усмјерена на истраживања и развој рударских пројеката у БиХ, Боцвани и Аустралији.
За домаћу јавност посебно је занимљив пројекат код Фоче, гдје компанија истражује налазишта сребра, цинка и олова унутар динарског металогеног појаса, подручја које се сматра изузетно перспективним за руде племенитих и базних метала.
Из компаније наводе да ће дио прикупљеног новца бити уложен у додатна геолошка истраживања, бушења и проширење постојећих истражних програма. Према доступним информацијама, приватни пласман обухвата емисију до 15.625.000 акција по цијени од 0,64 канадска долара, односно око 0,4 евра по акцији.
Затварање трансакције очекује се током маја, након регулаторних одобрења и испуњавања свих потребних услова. Овај предио је све занимљивији страним рударским компанијама.
Растући интерес страних рударских компанија за пројекте у овом дијелу Српске посљедњих година додатно је појачан глобалном потрагом за стратешким и племенитим металима, посебно због све веће тражње за сировинама важним за енергетску транзицију, индустрију и развој нових технологија, преноси "Ослобођење".
Подручје већ дуже вријеме привлачи пажњу међународних истраживачких компанија због богате геолошке структуре и присуства различитих минералних ресурса.
Вијест о новим улагањима стиже само дан након информације да је аустралијска компанија Риџенер енд Рисорсис НЛ добила сагласност акционара за преузимање фирме Орикалкум д.о.о., власника пројекта Сребреница Норт.
Компанија је саопштила да ће наредних недјеља приступити реализацији обавезујућег уговора о купопродаји и завршетку процеса аквизиције. Пројекат Сребреница Норт обухвата истраживање полиметалних налазишта сребра, бакра, антимона, цинка и олова, а налази се унутар Тетијског металогеног појаса, једног од најзначајнијих рударских подручја у Европи.
