Нови сточарски див: Гради се комплекс за 22 хиљаде говеда

Бразил улаже велика средства у јачање извоза говеда, а у савезној држави Рио Гранде до Сул гради се големи комплекс који би могао постати једна од најважнијих свјетских извозних платформи за жива грла. Пројекат под називом Фазенда Сентинела (Fazenda Sentinela) замишљен је као стратешко средиште за извоз стоке према земљама Блиског истока, првенствено Саудијској Арабији, Турској и другим државама регије, пише Агрархојте (Agrarheute).
Ријеч је о инвестицији која би могла додатно учврстити Бразил као једног од водећих глобалних извозника говеда. Комплекс ће се простирати на готово 158 хектара, од чега ће око 45 хектара бити намијењено системима за храњење и карантинским зонама за смјештај животиња прије извоза. Истовремено ће овдје моћи боравити чак 22 хиљаде грла стоке, док је планирани годишњи капацитет извоза импресивних 120 хиљада говеда.
Локација пројекта одабрана је стратешки, Фазенда Сентинела налази се у близини главне саобраћајнице те свега стотињак километара од луке Порт оф Рио Гранде (Port of Rio Grande), одакле ће се животиње бродовима транспортовати према међународним тржиштима.
Нова фарма замишљена је као велика „транзитна станица“ за говеда из различитих дијелова Бразила. Животиње ће се прикупљати, пролазити ветеринарске контроле и припремати за вишедневни бродски транспорт према купцима на Блиском истоку.
Како би се омогућио несметан прихват и обрада великог броја животиња, комплекс укључује чак 110 простора за чекање и усмјеравање стоке, више центара за утовар и управљање, наткривене објекте за смјештај животиња те километарске хранидбене коридоре. Вриједност пројекта процјењује се на око 4,6 милиона евра.
Посебан акценат стављен је на припрему животиња за дуга путовања бродом, која према појединим дестинацијама могу трајати и до 30 дана. Због тога ће ветеринарски надзор, хигијена и снабдијевање животиња имати кључну улогу у раду комплекса.
Прије извоза говеда ће одређено вријеме боравити у карантину, гдје ће пролазити здравствене прегледе и прилагођавање условима транспорта. Систем укључује и модерну инфраструктуру за заштиту околине, укључујући властите системе снабдијевања водом те лагуне за обраду отпадних вода и остатака из производње.
Бразил посљедњих година интензивно улаже у сточарски сектор и логистику извоза, а потражња за живим говедима из Јужне Америке посебно расте у државама Блиског истока. Савезна држава Рио Гранде до Сул притом се сматра једном од најатрактивнијих регија због високог здравственог статуса стоке и развијене инфраструктуре.
Локалне власти очекују да ће пројекат донијети значајне економске користи регији. Уз отварање нових радних мјеста, најављена су и додатна улагања у прометну инфраструктуру и логистичке капацитете.
