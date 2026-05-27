Требиње – гради се све више хотела

Аутор:Бојан Носовић
Два хотела пред отварањем, један недавно отворен, један почиње да се гради а још један се планира, хотелијерство је на југу у експанзији. Очигледно је да се исплати па инвеститори улажу. Луксузни хотел је никао у Граду Сунца.
“Ради се о једној велелепној грађевини која ће свима онима који желе да уживају да имају посебан конфор да ли је у питању породични одмор, пословно путовање, конференције наш хотел Амфора ће бити управо тах хотел који ће моћи да вам пружи услуге све које желите“, рекла је Милица Аџић, портпарол Града.
Амфора ће своја врата отворити почетком јула. А они који су то давно урадили кажу да резервације у требињске хотеле стижу током цијеле године. Ову већ оцијењују одличном.
“Хотел Интегра Требиње од априла када је било 90% попуњености, мај 100%, најаве за јун јул август шта да кажем, презадовољни смо“, рекла је Бранка Илић.
Потребе за хотелима дефинитивно има кажу из Туристичке организације. Ово најбоље говори о стабилности тржишта и о томе да је туриста у Требињу из године у годину све више.
„Ако правимо неку компарацију за неки десетогодиши период, 2016 имамо око 800 лежајева када говоримо о хотелском типу услуге и неких десетак хотела да би у овој текућој години изашли на око 2500 регистрованих смјештајних јединица када говоримо о хотелском смјештају“, рекао је Никола Кокић, портпарол ТО Требиње.
Ако се овом броју додају станови, град на југу броји око 4000 регистрованих смјештајних јединица, најмање је још толико нерегистрованих. Ипак се зна десити да нема ниједан слободан кревет. Тако је било око првог маја.
„Могу слободно да кажем да сам имао групу туриста из Македоније коју сам смјестио у Билећу“, рекао је Јовица Милошевић, директор ТО Требиње.
Слична ситуација би се могла поновити 18 и 19 јуна када се одржава прва Конференциоја о градњи, Требиње 2026 – Градимо регион. Сви хотели су већ резервисани. Баш тада ће стручњаци из цијелог регопна говорити о изазовима и експанзији градње.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
