Јако невријеме погодило Словенију, преко Хрватске би могло у БиХ

Аутор:АТВ
Коментари:0
Снажно невријеме погодило је Словенију, а олујни облак се преселио у Хрватску и пријети да би могао ући и у БиХ.
Јаки пљускови, град, олујни вјетар довели су до локалних поплава, као и штете од града у појединим мјестима, док су забиљежени и јаки удари вјетра. У Словенским Горицама забиљежено је и чупање кровова, поломљено дрвеће и штета на стамбеним и пољопривредним објектима.
Ватрогасне службе имале су бројне интервенције на терену, а у појединим мјестима забиљежени су и проблеми са саобраћајем и снабдијевању због срушених стабала.
Свијет
Ебола се мора зауставити прије него што стигне у САД
Метеоролози упозоравају да је узрок оваквих појава судар топлог ваздуха који је претходно подигао температуре изнад 30 степени и хладнијег зрака који је пристигао са сјеверозапада, што је додатно дестабилизовало атмосферу.
Грађанима се препоручује опрез и праћење радарске слике, с обзиром на брзе промјене временских прилика и могућност нових олујних ћелија.
Тренутне прогнозе сугеришу да би олујно невријеме преко Хрватске могло да дође и до сјеверних дијелова БиХ.
Највише би промјена времена могла осјетити у простору Цазина, Приједора и Санског Моста, али не у интензитету као у Хрватској и Словенији. До Бањалуке би могла да дође промјена која неће носити град и олујни вјетар, а издато је жуто упозорење због грмљавине.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
4 ч0
Регион
8 ч0
Регион
10 ч0
Регион
11 ч6
Најновије
22
11
22
04
21
54
21
51
21
44
Тренутно на програму