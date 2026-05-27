Јако невријеме погодило Словенију, преко Хрватске би могло у БиХ

27.05.2026 20:14

Снажно невријеме погодило је Словенију, а олујни облак се преселио у Хрватску и пријети да би могао ући и у БиХ.

Јаки пљускови, град, олујни вјетар довели су до локалних поплава, као и штете од града у појединим мјестима, док су забиљежени и јаки удари вјетра. У Словенским Горицама забиљежено је и чупање кровова, поломљено дрвеће и штета на стамбеним и пољопривредним објектима.

Ватрогасне службе имале су бројне интервенције на терену, а у појединим мјестима забиљежени су и проблеми са саобраћајем и снабдијевању због срушених стабала.

Метеоролози упозоравају да је узрок оваквих појава судар топлог ваздуха који је претходно подигао температуре изнад 30 степени и хладнијег зрака који је пристигао са сјеверозапада, што је додатно дестабилизовало атмосферу.

Грађанима се препоручује опрез и праћење радарске слике, с обзиром на брзе промјене временских прилика и могућност нових олујних ћелија.

Преко Хрватске у БиХ

Тренутне прогнозе сугеришу да би олујно невријеме преко Хрватске могло да дође и до сјеверних дијелова БиХ.

Највише би промјена времена могла осјетити у простору Цазина, Приједора и Санског Моста, али не у интензитету као у Хрватској и Словенији. До Бањалуке би могла да дође промјена која неће носити град и олујни вјетар, а издато је жуто упозорење због грмљавине.

