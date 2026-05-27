Мирјана Пајковић: И у Абазовићевој влади било је несташних

Аутор:АТВ
Коментари:6
Мирјана Пајковић, бивша државна секретарка у Министарству људских и мањинских права Црне Горе, прозвала је Дритана Абазовића, лидера покрета УРА, поручивши да је и у вријеме његове владе било "несташних".
Упитала га је на шта је мислио када је рекао да је "изнад" особа који су на снимцима на којима је и Пајковићева.
"Дритане, а изнад чега си ти то, Дритане? Ајде, молим те, реци ми изнад чега си ти то", упитала је она у видео-снимку на друштвеним мрежама.
"Питај старог из АНБ-а"
Пајковићева је поручила бившем премијеру и посланику Абазовићу да је више не помиње те да, ако није сигуран да не треба да је помиње, пита Филипа.
"Или, питај старог из АНБ-а којег си ти разријешио, али сте се послије нашли на истој политичкој платформи, јер информација је ваша коалиција. Он ће ти потврдити на основу моје пресретнуте комуникације која је достављена и АНБ-у и у Специјалном државном тужилаштву", наводи Пајковићева.
Она је такође поручила да је и међу "Абазовићевим" било "несташних", и то врло "несташних" и то, како истиче, за вријеме његове владе.
"Али, нећеш ти то разумјети, ти си изнад ситуације", закључила је Пајковићева.
Подсјетимо, Пајковићева је почетком године поднијела оставку након што су у јавност процурили њени експлицитни снимци, преносе Независне.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
2 ч1
Свијет
2 ч1
Бања Лука
2 ч0
Република Српска
2 ч2
Регион
2 ч0
Регион
2 ч0
Регион
3 ч0
Регион
3 ч0
Најновије
13
06
12
57
12
56
12
51
12
45
Тренутно на програму