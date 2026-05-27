Аутор:АТВ
Коментари:1
Реакција западних земаља на терористички напад кијевског режима у Старобељску је монструозно богохуљење, изјавила је Марија Захарова, портпарол Министарства спољних послова Руске Федерације.
"У реду, нису смјели да кажу да је удар био циљан, да је кијевски режим планирао напад на дјечје установе. Нису смјели то да кажу, нису им дозволили. Али су могли једноставно да кажу: да, дјеца су погинула, и то је монструозно, и ми саосјећамо. Сада чак ни то не говоре. Другим речима, потпуно су се разоткрили", рекла је Захарова на Спутњик радију.
Званичница је додала да је било много информација о овом терористичком нападу и да нико то није крио.
Подсјетила је и да су руски медији извјештавали са мјеста напада, да је било и чланака телевизијских репортажа, као и да су све информације биле доступне.
Бања Лука
Едукација за бањалучке основце - "Оружје не штити, оружје убија"
"Али након што смо чули ово монструозно, нечовјечно богохуљење, када стални представници западних земаља нису могли да пронађу речи да изразе саучешће, а уз то су и изнијели лажи о томе како су то малтене командни пунктови, а не дјечје социјалне установе, да тамо нема деце, већ руских војника и тако даље... Након тога, након огромног броја позива, одговора и буквално захтева – видите, људи су захтијевали, људи баш као ви, захтевали су да се нешто ванредно уради – буквално следећег дана је организовано ово путовање (у Старобељск за стране новинаре)", додала је Захарова.
Раније је летонска представница у УН тврдила да је напад украјинских снага на студентски кампус у Старобељску "провокација и лаж". Захарова је навела да су људи широм свијета ужаснути што је таквим људима дозвољен приступ међународним организацијама.
"Ми одлично разумемо како све то тамо функционише, да све те марионете које су тамо представљене заиста јесу марионете. Они нису дипломате. Они су једноставно машине за читање, машине за озвучење. Они не расуђују, не мисле и стога не саосећају. То је оно што је све највише потресло", рекла је Захарова.
У ноћи 22. маја, Оружане снаге Украјине су дроновима напале образовну установу и интернат Старобељског педагошког колеџа Луганског државног педагошког универзитета у ЛНР. У вријеме напада, тамо се налазило 86 дјеце узраста од 14 до 18 година. Двадесет једна особа је погинула. Према ријечима лидера ЛНР, Леонида Пасечника, 65 дјеце је повријеђено, преноси РТ Балкан.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
2 ч0
Република Српска
2 ч2
Хроника
2 ч0
Вицеви
2 ч1
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
13
06
12
57
12
56
12
51
12
45
Тренутно на програму