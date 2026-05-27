Тужила хотел у Италији због воде од седам евра: Ево каква је пресуда стигла

27.05.2026 10:31

Вода у чаши
Фото: Pixabay/IamNotPerfect

Једна туристкиња одлучила је да тужи луксузни хотел и иде све до Врховног суда Италије јер су јој одбили да послуже бесплатну воду из славине, а сада је позната пресуда.

Наиме, Врховни касациони суд Италије пресудио је да хотел са пет звјездица у Доломитима није поступио незаконито када је одбио да гошћи послужи воду из чесме, уз образложење да не постоји законска обавеза угоститељских објеката да обезбиједе бесплатну воду из јавне водоводне мреже.

Како је пренио ББЦ, врховни суд Италије одбацио је жалбу једне туристкиње која је тражила накнаду штете у износу од 2.700 евра због, како је навела, емотивне и материјалне штете након што јој у ресторану хотела са пет звјездица у мјесту Корвара током скијашке сезоне 2019. године није била понуђена вода из чесме.

Хотел понудио флаширану воду за седам евра

Умјесто тога, особље јој је понудило флаширану минералну воду по цијени од седам евра.

Туристкиња је тврдила да су јој повријеђена потрошачка права и да вода из чесме представља основно право, наводећи да би њено обезбјеђивање требало да буде стандард као што су "постељина у кревету" или "сапун у купатилу".

Међутим, суд је закључио да италијански закони и прописи не обавезују угоститељске објекте да служе воду из чесме гостима, већ да је одлука о томе препуштена самим објектима.

Разлика између Италије и Велике Британије

Адвокат хотела Силвио Беларди навео је, према писању листа "Коријере Алто Адиђе", да је суд јасно утврдио да "не постоји обавеза служења воде из чесме".

Како напомиње ББЦ, с друге стране, угоститељски објекти у Енглеској и Велсу имају законску обавезу да обезбиједе бесплатну воду за пиће на захтјев госта.

(Танјуг)

