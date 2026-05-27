Повријеђени малољетници из Кнежева: Квадом слетјели са пута

Аутор:АТВ
Коментари:0
У слијетању квада на подручју Кнежева повријеђена су два малољетника, саопштено је из ПУ Бањалука.
Несрећа се догодила око 12 часова на локалном путу у мјесту Кобиља.
"У несрећи је учествовао малољетник из Кнежева, који је управљао квадом марке „ЦФ“ који је у власништву З.В. из Кнежева. Тјелесне повреде су задобила два малољетника, возач и путник на кваду, а љекарска помоћ им је указана у Универзитетско-клиничком центру Републике Српске", наводе из ПУ Бањалука.
О свему наведеном обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, који је наложио да се предузму мјере и радње у циљу документовања кривичног дјела угрожавање јавног саобраћаја против малољетникa.
Такође, против З.В. слиједи подношење захтјева за покретање прекршајног поступка због почињеног прекршаја из Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
2 ч0
Регион
2 ч6
Свијет
2 ч1
Свијет
2 ч1
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Најновије
13
06
12
57
12
56
12
51
12
45
Тренутно на програму