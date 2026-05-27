Повријеђени малољетници из Кнежева: Квадом слетјели са пута

АТВ
27.05.2026 11:12

Фото: Pexels/White Noiise
Фото: Pexels/White Noiise

У слијетању квада на подручју Кнежева повријеђена су два малољетника, саопштено је из ПУ Бањалука.

Несрећа се догодила око 12 часова на локалном путу у мјесту Кобиља.

"У несрећи је учествовао малољетник из Кнежева, који је управљао квадом марке „ЦФ“ који је у власништву З.В. из Кнежева. Тјелесне повреде су задобила два малољетника, возач и путник на кваду, а љекарска помоћ им је указана у Универзитетско-клиничком центру Републике Српске", наводе из ПУ Бањалука.

О свему наведеном обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, који је наложио да се предузму мјере и радње у циљу документовања кривичног д‌јела угрожавање јавног саобраћаја против малољетникa.

Такође, против З.В. слиједи подношење захтјева за покретање прекршајног поступка због почињеног прекршаја из Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ

