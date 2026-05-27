Минић: Поносан сам на омладину коју имамо

Аутор:

АТВ
27.05.2026 12:01

Премијер Републике Српске Саво Минић
Премијер Републике Српске Саво Минић објавио је фотографију студената Факултета безбједносних наука, који су након 11 дана пјешачења до Манастира Острог, здраво стигли до циља.

"Поносан сам кад видим какву омладину имамо. Ово су млади људи пуни вјере, хуманости, истрајности, снаге. Њихов подвиг и хуманитарна мисија за помоћ малој Софији Дујловић су за поштовање", додао је Минић у објави на свом Икс налогу.

Тагови :

Саво Минић

Ходочашће

Острог

Предсједник Владе

