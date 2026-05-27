Минић: Поносан сам на омладину коју имамо

Аутор:АТВ
Коментари:1
Премијер Републике Српске Саво Минић објавио је фотографију студената Факултета безбједносних наука, који су након 11 дана пјешачења до Манастира Острог, здраво стигли до циља.
"Поносан сам кад видим какву омладину имамо. Ово су млади људи пуни вјере, хуманости, истрајности, снаге. Њихов подвиг и хуманитарна мисија за помоћ малој Софији Дујловић су за поштовање", додао је Минић у објави на свом Икс налогу.
Студенти Факултета безбједносних наука, који су 11 дана пјешачили до Манастир Острог, обрадовали су ме јутрос фотографијом да су здраво стигли до циља. — Саво Минић (@minic_savo) May 27, 2026
Поносан сам кад видим какву омладину имамо. Ово су млади људи пуни вјере, хуманости, истрајности, снаге… Њихов подвиг и… pic.twitter.com/6Leam3PxFQ
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч2
Република Српска
4 ч2
Најновије
13
06
12
57
12
56
12
51
12
45
Тренутно на програму