Logo
Large banner

Каран: Нека бајрамски дани подсјете на непролазне вриједности

Аутор:

АТВ
27.05.2026 09:06

Коментари:

1
Предсједник Републике Српске Синиша Каран у Палати Републике Српске у Бањалуци
Фото: ATV

Предсједник Републике Српске Синиша Каран упутио је честитку вјерницима исламске вјероисповијести у Српској и БиХ поводом Курбан-бајрама, са жељом да бајрамски дани буду на радост свим вјерницима и добронамјерним људима и подсјете на непролазне вриједности, уважавање и поштовање различитости.

"Свим вјерницима исламске вјероисповијести поводом Курбан-бајрама упућујем срдачне честитке са жељом да овај велики празник прославите у духу традиције и обичаја, у кругу својих породица", навео је Каран у честитки.

Муслимани у БиХ и широм свијета прослављају данас први дан Курбан-бајрама.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Курбан-бајрам

Синиша Каран

Честитка

Република Српска

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Интернет

Наука и технологија

Можда нисте знали: Ови уређаји у дому могу успорити интернет

1 ч

0
Због саобраћајне незгоде затворен гранични прелаз Аржано

Хроника

Саобраћајка у БиХ: Обустављен саобраћај на граници са Хрватском

1 ч

0
Дрон

Свијет

ПВО оборила 140 украјинских дронова током ноћи

1 ч

0
Пар се свађа близу шеталишта поред плаже по сунчаном дану.

Љубав и секс

Три знака лоше везе: Обратите пажњу и препознајте их на вријеме

1 ч

0

Више из рубрике

Предсједник Народне Скупштине Ненад Стевандић на конференцији за медије

Република Српска

Стевандић упутио честитке поводом Курбан-бајрама

1 ч

1
Москва, Русија

Република Српска

Додик и Будимир у Москви на Међународном форуму о безбједности

3 ч

8
Минић: Кључно поштовање Дејтона и враћање надлежности домаћим институцијама

Република Српска

Минић: Кључно поштовање Дејтона и враћање надлежности домаћим институцијама

13 ч

0
Предсједник Републике Српске Синиша Каран на конференцији за медије

Република Српска

Каран: Нека бајрамски дани буду на радост свим вјерницима и добронамјерним људима

13 ч

4

  • Најновије

10

31

Тужила хотел у Италији због воде од седам евра: Ево каква је пресуда стигла

10

25

ИДФ: Елиминисан високорангирани командант Хамаса

10

21

Зашто се чека сатима? ЕЕС систем у пракси "затајио" - Брисел најављује хитне измјене

10

18

Земљотрес погодио Хрватску: "Јак удар, баш се затресло"

10

13

Температура до 36 степени: БиХ на удару врућина, ево када стиже освјежење

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner