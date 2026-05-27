Каран: Нека бајрамски дани подсјете на непролазне вриједности

Предсједник Републике Српске Синиша Каран упутио је честитку вјерницима исламске вјероисповијести у Српској и БиХ поводом Курбан-бајрама, са жељом да бајрамски дани буду на радост свим вјерницима и добронамјерним људима и подсјете на непролазне вриједности, уважавање и поштовање различитости.
"Свим вјерницима исламске вјероисповијести поводом Курбан-бајрама упућујем срдачне честитке са жељом да овај велики празник прославите у духу традиције и обичаја, у кругу својих породица", навео је Каран у честитки.
Муслимани у БиХ и широм свијета прослављају данас први дан Курбан-бајрама.
