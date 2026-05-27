Појачана контрола мотоциклиста и возача мопеда у Требињу

Полицијски службеници Полицијске управе Требиње од данас, 27. маја, до 29. маја спроводе појачану контролу возача лаких мотоцикала, мотоцикала и мопеда, у циљу повећања безбједности у саобраћају.
Ова акција долази у периоду када је са доласком љепшег времена евидентан већи број ових возила на путевима, што често прате и озбиљни инциденти.
Да је ситуација алармантна, говоре и подаци за прва четири мјесеца ове године. Полицијска управа Требиње евидентирала је три саобраћајне незгоде у којима је један мотоциклиста задобио тешке, а по један возач мопеда и мотоцикла лакше тјелесне повреде.
Прошлогодишња статистика још је црња. У 2025. години на подручју ове управе догодиле су се 23 саобраћајне незгоде у којима су двије особе изгубиле живот – по један возач мопеда и мотоцикла. Осим смртних случајева, 13 особа задобило је тешке, а 11 лакше тјелесне повреде.
Из Полицијске управе Требиње упутили су озбиљан апел свим учесницима у саобраћају да буду максимално одговорни.
„Апелујемо на возаче да своје учествовање у саобраћају прилагоде тренутним условима, као што су психофизичко стање, гужва на коловозу, стање пута и временске прилике“, поручили су из полиције.
Полицијске контроле биће појачане на свим путним правцима у надлежности ове управе, а посебан акценат биће стављен на поштовање саобраћајних прописа који се односе на ову категорију учесника у саобраћају.
