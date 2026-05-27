Виц дана: Мујо у полицији, нестала Фата

Мујо дошао на полицију пријавити да му је нестала жена Фата. И док он чека на ред, испред њега већ један човјек пријављује да је и њему нестала жена Мара.
Пита полицајац како изгледа Мара, а човјек ће:
"Висока, лијепа, плаве дуге косе, великих плавих очију, има велике груди..."
Пита затим полицајац Мују како изгледа Фата, а Мујо слегне раменима:
"Хајмо ми тражити Мару, сна'ће се већ она..."
