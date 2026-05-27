Logo
Large banner

Виц дана: Мујо у полицији, нестала Фата

Аутор:

АТВ
27.05.2026 10:34

Коментари:

1
Vic
Фото: Unsplash

Мујо дошао на полицију пријавити да му је нестала жена Фата. И док он чека на ред, испред њега већ један човјек пријављује да је и њему нестала жена Мара.

Пита полицајац како изгледа Мара, а човјек ће:

"Висока, лијепа, плаве дуге косе, великих плавих очију, има велике груди..."

илу-вода-03032026

Свијет

Тужила хотел у Италији због воде од седам евра: Ево каква је пресуда стигла

Пита затим полицајац Мују како изгледа Фата, а Мујо слегне раменима:

"Хајмо ми тражити Мару, сна'ће се већ она..."

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Виц дана

Вицеви

Нестанак

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Новак Ђоковић враћа лопту Дину Призмићу током меча на Отвореном тениском турниру Италије у Риму, петак, 8. маја 2026.

Вицеви

Виц дана: Ко је Ђоковић?

5 д

0
Виц дана: Мујо на јутарњој кави

Вицеви

Виц дана: Мујо на јутарњој кави

1 седм

0
Вентилатор

Вицеви

Виц дана: Вентилатор

2 седм

0
Докторица са црним ноктима и наочарима сједи за столом и куца на тастатури.

Вицеви

Виц дана: Ветеринар код доктора

1 мј

0

  • Најновије

13

06

Строге мјере на плажи у Грчкој: Ко ово буде радио, платиће новчану казну

12

57

Цвијановић у Прњавору, састанак са руководством града

12

56

Воз усмртио 89 оваца: Пастири у Португалу добили одштету од 25.000 евра

12

51

Додик одговорио Шмиту: То напросто није истина!

12

45

"Лако је појас везати": Аутосједалице за вишечлане породице, предавање и сликовнице за првачиће

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner