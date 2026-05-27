Једна особа тешко повријеђена у саобраћајној несрећи код Пала

Јуче око 18 часова на подручју Пала догодила се саобраћајна несрећа у којој је тешко повријеђена једна особа.
У незгоди су учествовали путнички аутомобила „Škoda“, којим је управљао Ф.Б. из Вогошће и путнички аутомобил „Dacia“, којим је управљао T.Ч. из Какња.
Тешке повреде које су констатоване у Клиничком центру Унверзитета у Сарајеву задобила је особа из аутомобила „Škoda“, саопштено је из ПУ Источно Сарајево.
Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Пале, а о свему је обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево.
