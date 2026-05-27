Злоупотребом положаја оштетио буџет града за 53.000 евра: Ухапшен мушкарац у Новом Саду

27.05.2026 10:41

Мушкарац чији су иницијали Н.С. ухапшен је због сумње да је као одговорно лице удружења грађана злоупотребом службеног положаја оштетио буџет града Новог Сада за око 53.000 евра.

Сумња се да су удружењима грађана "Организација за идеал" и "Скок у будућност", у којем је Н.М. одговорно лице, додијељена средства од града Новог Сада за реализацију 11 пројеката у износу од 52.896 евра.

Активности на пројектима нису спроведене, а осумњичени је даваоцима средстава подносио лажне извјештаје о правдању утрошка додијељеног новца.

Описивао је активности на пројектима које никада нису реализоване, попут радионица и предавања, чиме је оштетио град за цјелокупан износ који му је додијељен.

Он је ухапшен по налогу Вишег тужилаштва у Новом Саду, одређено му је задржавање до 48 часова и биће приведен на саслушање у Тужилаштво.

(СРНА)

