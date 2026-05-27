Туристи у шоку због цијена смјештаја на Јадрану

Аутор:

АТВ
27.05.2026 11:30

Фото: Pixabay

Туристичка сезона се увелико захуктава, а први подаци показују благи раст долазака и ноћења, али и све израженије незадовољство дијела малих издавача.

Иако Сплитско-далматинска жупанија биљежи 2 одсто више долазака и 1 посто више ноћења, мали издавачи су забринути.

Кажу да јуни за њих није ни приближно испунио очекивања и да није букиран као прошле године.

Упркос апелима владе и министра туризма да спусте цијене 10 до 20 одсто, власници који издају смјештај на обали то очигледно нису послушали.

Први велики талас туриста већ је стигао у Далмацију, а многе су дочекале чак и више цијене.

У Далмацији већ одмара 50 хиљада туриста. Од тога 12 хиљада у Сплиту, гдје су за једно ноћење морали да издвоје најмање 90 евра. И добро су прошли.

– Шестсто евра за три ноћи. Скупо је, али не превише јер смо у центру града па смо то и очекивали. Лијепо је, дивно мјесто и срећни смо – каже Мајкл из Ирске за РТЛ.

Бетина из Њемачке је за двије ноћи платила 300 евра, а на питање да ли јој је то скупо и шта мисли о цијени, рекла је: „Да, скупо је!“.

С друге стране, Ото из Естоније каже да је за четири особе платио 350 евра за двије ноћи.

На питање да ли му је то скупо, каже: „Било би лијепо да је јефтиније.“

Туристи се жале на цијене

Иако врхунац сезоне још није ни близу, туристима су већ сада ноћења скупа.

Поједини издавачи, упркос гласним апелима министра туризма и премијера, већ су повећали цијене.

Анте Главаш, потпредсједник Хрватског удружења породичног смјештаја, каже:

– Пратећи ситуацију на терену, видимо да неки заиста подижу цијене, али је питање да ли ће и када бити попуњено. Оно што знамо јесте да је велики број издавача остао на нивоу прошле године. Није било већих одступања.

Петар Кеџо, члан удружења „Спасимо мале породичне издаваче“, каже:

– Можда је мало мање. То јест, усудио бих се рећи да је букинг лошији за око 20 одсто. Ове године имамо отказивања летова, што значи да је велики број летова отказан. Сви моји гости су требали да дођу из Дубаија, Кине, Аустралије – једноставно су отказали прије мјесец и по дана.

Најважније је за издаваче ове године да остану конкурентни са сусједним земљама.

Током Ултре цијена скаче и до 1.500 евра

Приступачан смјештај се још увијек може наћи сада, али већ у јулу, током Ултра фестивала, очекује се преко 150 хиљада посјетилаца, а цијена за тродневно ноћење на платформама за изнајмљивање иде и до 1.500 евра.

– Што се тиче саме Ултре, наравно да је увијек мало скупља. Међутим, морате бити и реални. То су повећања цијена и до 20 одсто. Све више ће бити превише!“, напомиње потпредсједник Хрватског удружења породичног смјештаја, Анте Главаш.

Најважније је за издаваче ове године да остану конкурентни са сусједним земљама, зато ће се, без обзира на појединце који подижу цијене, већина држати реалности.

– Ако реално погледамо остатак Европе, нисмо скупи што се тиче смјештаја. Исте смо цијене као Шпанија, Италија, ако упоредимо исти апартман и исту локацију – нагласио је Кеџо.

Тренутно на Јадрану највише уживају Нијемци, Британци и гости из САД-а.

Главаш додаје да би прекомјерно повећање цијена могло имати дугорочне посљедице.

– Ако будемо прескупи, наравно да се гости неће враћати, али мислим да су та времена иза нас и да су гости постали много пажљивији и паметнији и пажљивије бирају гдје и колико ће дуго остати.

Тренутно на Јадрану највише уживају Нијемци, Британци и гости из САД, али за мјесец дана плаже ће бити пуне туриста из цијелог свијета, и по свему судећи, многи ће обраћати пажњу на цијене, преноси Блиц.

