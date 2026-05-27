Тадић: Декларација штити Дејтон од учињеног током афере "Кристијан Шмит"

27.05.2026 10:45

Декларација о затварању ОХР-а, коју је усвојила Народна скупштина Републике Српске, проистекла је из потребе Републике Српске да обавијести друге стране - земље гаранте и Савјет безбједности УН, о томе да Дејтонски мировни споразум треба заштитити од онога што се радило током међународне афере "Кристијан Шмит", сматра правник Огњен Тадић.

"Република Српска је страна у том мировном споразуму и у анексима. Анекс 10 тог споразума дефинише мандат високог представника", подсјетио је Тадић у изјави Срни.

Он је изразио увјерење да Савјет безбједности УН, уколико држи до сопственог достојанства, угледа и ауторитета, неће дозволити да се то понови, напомињући да у томе има снажну подршку Републике Српске.

Посланици Народне скупштине Републике Српске усвојили су јуче Декларацију о затварању ОХР-а у којој се тражи да буде окончана функција високог представника у БиХ и затворен ОХР, преноси СРНА.

У усвојеном документу истиче се да Народна скупштина, као највиши орган Републике Српске – стране уговорнице Анекса 10 Дејтонског мировног споразума, захтијева од Савјета безбједности УН да хитно усвоји резолуцију којом се окончава функција високог представника у БиХ и затвара ОХР.

