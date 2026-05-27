Стевандић упутио честитке поводом Курбан-бајрама

Предсједник Народне скупштине Републике Српске др Ненад Стевандић упутио је, у име Народне скупштине и у своје лично име, искрене честитке вјерницима исламске вјероисповијести у Републици Српској и БиХ поводом Курбан-бајрама.
„Славећи Курбан-бајрам вјерници се подсјећају на солидарност, разумијевање и поштовање као вриједности које јачају међусобно повјерење у заједници. Желим вам да празничне дане проведете у топлини дома са породицом и пријатељима испуњени вјером и духовном снагом. Срећан Курбан-бајрам!“, наводи се у честитки предсједника Стевандића.
