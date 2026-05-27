Убио невјенчану супругу, па запалио кућу: Ужас у Црној Гори

АТВ
27.05.2026 09:31

Аутомобил полиције Црне Горе.

Мушкарац идентифиован као Б.Г. (46) са Косова и Метохије ухапшен је у Улчињу због сумње да је убио супругу па запалио кућу.

Полиција је саопштила да је осумњичени Б.Г. током ноћи у насељу Кодре у Улцињу убио невјенчану супругу Д.Н. (36), држављанку Албаније, а потом изазвао пожар у кући у којој су заједно живјели.

Тијело жртве упућено је на обдукцију, док се осумњичени са опекотинама налази на лијечењу у Клиничком центру Црне Горе под надзором полиције.

Из полиције наводе да је Одјељењу безбједности Улцињ ноћас око 00.30 часова пријављено да је у породичној кући у насељу Кодре избио пожар.

Са догађајем је упознат државни тужилац у Вишем државном тужилаштву у Подгорици.

(Телеграф.рс)

