Бизаран инцидент: Скакао и забијао се у аута, бацао се на пут, једва га обуздали

26.05.2026 22:14

Несвакидашњи призор одиграо се данас мало иза поднева у Новом Загребу, гдје се на једној од најпрометнијих градских раскрсница растројени мушкарац пењао по аутомобилима, скакао по њима и викао.

Инцидент се догодио на раскрсници Авеније Већеслава Хољевца и Улице Дамира Томљановића, а шокирани возачи позвали су полицију и сами задржали мушкарца до доласка службеника.

РТЛ Данас сазнаје да је ријеч о 27-годишњем румунском држављанину. Полиција је потврдила да су га савладали уз употребу средстава принуде. Прије него што је одведен, оштетио је неколико возила и разбио два вјетробранска стакла.

Превезен у психијатријску болницу

Директор загребачког Завода за хитну медицинску помоћ потврдила је да је мушкарац одмах након интервенције превезен у Клинику за психијатрију Свети Иван у Јанкомиру.

Тамо је стигао у пратњи интервентне полиције, с лисицама на рукама и у потпуно конфузном стању.

Хоспитализован је и смјештен на затворено одјељење, гдје бораве пацијенти с тешким психотичним стањима.

Љекарима посао додатно отежава језичка баријера јер мушкарац слабо говори енглески.

Саобраћајни вјештак: Изузетно ријетка и опасна ситуација

Стални судски вјештак за саобраћај Крунослав Ормуж коментарисао је догађај и оцијенио поступање возача. „Нажалост, свједочили смо врло опасној ситуацији, гдје се очито растројена особа попела на кров аутомобила. Мислим да су возачи добро поступили тиме што су стајали на мјесту, јер било какво помјерање могло је довести до тешких посљедица — да падне или да на њега налети друго возило“, сматра Ормуж.

„То је изузетно опасна ситуација и срећом, врло је ријетка. У својој пракси, дужој од 30 година, не сјећам се баш таквог случаја. У сваком случају, да је возач помјерао аутомобил, у најмању руку би можда имао човјека на савјести“, додаје вјештак.

Ормуж је нагласио како је ријеч о врло брзој саобраћајници с више трака у оба смјера. „Срећом, зелено свјетло није било дуго упаљено, па су људи примијетили шта се догађа и смањили брзину. Било какав налет на особу која је на крову аутомобила или на такав заустављен аутомобил водио би тешким тјелесним повредама“, појаснио је.

Ко ће платити штету?

На питање ко ће сносити трошак материјалне штете, Ормуж одговара како је ситуација за власнике оштећених возила врло незгодна.

„Штету је направило физичко лице које није хрватски држављанин. Савјетовао бих људима да се пријаве својим осигуравајућим друштвима, да направе увиђај штете и да се она ‘замрзне’ фотоелаборатом. Ако се буде ишло у парнични поступак, можда се успије намирити штета од починиоца. Бојим се да је приватна тужба једино рјешење, јер човјек сигурно није осигуран. Алтернативе приватној тужби нема“, каже Ормуж.

„Чињеница да је ријеч о страном држављанину апсолутно отежава поступак јер немамо увид у његово материјално стање. Бојим се да ће овдје бити проблема и да ће власници на крају сами сносити штету, ако немају каско осигурање“, додаје.

За крај, вјештак је дао савјет грађанима који се нађу у сличној ситуацији. „Требало би што прије приступити таквој особи како би је се макнуло с аутомобила. Било каква незгодна кретања возила могу довести до тешке посљедице. Надам се само да тај дечко није задобио тежу повреду при паду, када га је ударио мањи ауто“, закључио је Ормуж.

(Индекс)

