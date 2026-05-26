Бизаран инцидент: Скакао и забијао се у аута, бацао се на пут, једва га обуздали

Аутор:АТВ
Коментари:0
Несвакидашњи призор одиграо се данас мало иза поднева у Новом Загребу, гдје се на једној од најпрометнијих градских раскрсница растројени мушкарац пењао по аутомобилима, скакао по њима и викао.
Инцидент се догодио на раскрсници Авеније Већеслава Хољевца и Улице Дамира Томљановића, а шокирани возачи позвали су полицију и сами задржали мушкарца до доласка службеника.
Zagreb, grad slučaj… ovako zamišljam prosječnog “Freed from desire” pjevača pic.twitter.com/h6abf1FbNs— Josip Brekalo 70 (@josipbrekalo70) May 26, 2026
РТЛ Данас сазнаје да је ријеч о 27-годишњем румунском држављанину. Полиција је потврдила да су га савладали уз употребу средстава принуде. Прије него што је одведен, оштетио је неколико возила и разбио два вјетробранска стакла.
Директор загребачког Завода за хитну медицинску помоћ потврдила је да је мушкарац одмах након интервенције превезен у Клинику за психијатрију Свети Иван у Јанкомиру.
Тамо је стигао у пратњи интервентне полиције, с лисицама на рукама и у потпуно конфузном стању.
Хоспитализован је и смјештен на затворено одјељење, гдје бораве пацијенти с тешким психотичним стањима.
Љекарима посао додатно отежава језичка баријера јер мушкарац слабо говори енглески.
Стални судски вјештак за саобраћај Крунослав Ормуж коментарисао је догађај и оцијенио поступање возача. „Нажалост, свједочили смо врло опасној ситуацији, гдје се очито растројена особа попела на кров аутомобила. Мислим да су возачи добро поступили тиме што су стајали на мјесту, јер било какво помјерање могло је довести до тешких посљедица — да падне или да на њега налети друго возило“, сматра Ормуж.
„То је изузетно опасна ситуација и срећом, врло је ријетка. У својој пракси, дужој од 30 година, не сјећам се баш таквог случаја. У сваком случају, да је возач помјерао аутомобил, у најмању руку би можда имао човјека на савјести“, додаје вјештак.
Ормуж је нагласио како је ријеч о врло брзој саобраћајници с више трака у оба смјера. „Срећом, зелено свјетло није било дуго упаљено, па су људи примијетили шта се догађа и смањили брзину. Било какав налет на особу која је на крову аутомобила или на такав заустављен аутомобил водио би тешким тјелесним повредама“, појаснио је.
На питање ко ће сносити трошак материјалне штете, Ормуж одговара како је ситуација за власнике оштећених возила врло незгодна.
„Штету је направило физичко лице које није хрватски држављанин. Савјетовао бих људима да се пријаве својим осигуравајућим друштвима, да направе увиђај штете и да се она ‘замрзне’ фотоелаборатом. Ако се буде ишло у парнични поступак, можда се успије намирити штета од починиоца. Бојим се да је приватна тужба једино рјешење, јер човјек сигурно није осигуран. Алтернативе приватној тужби нема“, каже Ормуж.
„Чињеница да је ријеч о страном држављанину апсолутно отежава поступак јер немамо увид у његово материјално стање. Бојим се да ће овдје бити проблема и да ће власници на крају сами сносити штету, ако немају каско осигурање“, додаје.
За крај, вјештак је дао савјет грађанима који се нађу у сличној ситуацији. „Требало би што прије приступити таквој особи како би је се макнуло с аутомобила. Било каква незгодна кретања возила могу довести до тешке посљедице. Надам се само да тај дечко није задобио тежу повреду при паду, када га је ударио мањи ауто“, закључио је Ормуж.
(Индекс)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
45 мин0
Србија
51 мин0
Сцена
51 мин0
Занимљивости
55 мин0
Регион
9 ч0
Регион
10 ч0
Регион
11 ч0
Регион
11 ч0
Најновије
22
40
22
22
22
14
22
11
22
11
Тренутно на програму