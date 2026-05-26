Logo
Large banner

Милица Тодоровић поручила: "Пустила сам вас, а сад ћу да вас тужим"

Аутор:

АТВ
26.05.2026 21:55

Коментари:

0
Милица Тодоровић
Фото: Youtube/ HYPE TV

Пјевачица Милица Тодоровић нашла се у центру скандала након што је непозната компанија злоупотребила њен лик за промоцију сумњивих препарата за мршављење.

Милица је посљедњих мјесеци под лупом јавности, након што је процурила информација да је отац њеног дјетета у браку. Бесна због лажи које се шире и чињенице да неко профитира користећи њено име, пјевачица се тада огласила и јасно поручила да ће правду потражити на суду.

- Разне компаније које се баве, немам појма чиме, "за мршављење", искоришћавају мој лик за рекламу неког производа... Пустила сам вас један мјесец да ово прође, а сада ћу да вас тужим. Срам вас било - поручила је Милица.

Пјевачица је истакла да не жели да се њено име повезује са непровереним производима, али и да неће дозволити да неко злоупотребљава њену репутацију у личне или пословне сврхе.

(информер)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милица Тодоровић дијете

Милица Тодоровић

тужба

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Милица Тодоровић

Сцена

Бивши дечко Милице Тодоровић крстио дијете у тајности: Годинама се не појављује

6 ч

0
Милица Тодоровић

Сцена

Позната пјевачица шокирала тврдњом: ''Мој муж је био са Милицом Тодоровић док сам била трудна''

3 д

0
Пјевачица Милица Тодоровић син Богдан Звезде Гранда

Сцена

Милица Тодоровић се са сином преселила у нови стан! Мајка јој помаже око бебе, а ево гдје сада живи

2 седм

0
Пјевачица Милица Тодоровић нашминкана позира.

Сцена

Милица Тодоровић слави први Васкрс са сином: Упутила емотивну поруку

1 мј

0

Више из рубрике

Јелена Костов

Сцена

Јелена Костов открила како васпитава дјецу: Да само обоје као ја не би било добро

53 мин

0
хрватска мисица Рената Ловрић

Сцена

Хрватица одушевила изгледом у 50.години: Бивша мисица одолијева годинама

5 ч

1
Милица Тодоровић

Сцена

Бивши дечко Милице Тодоровић крстио дијете у тајности: Годинама се не појављује

6 ч

0
ријалити учесник и побједник првог рјалитија на Балкану

Сцена

Ово је Саша, први побједник ријалитија на Балкану: Освојио 100.000 евра и све потрошио за дан!

7 ч

0

  • Најновије

22

40

Муж јој завршио у логору, син умро са 6 година, а њу покосила болест: Тешка судбина пјевачице

22

22

Пољански: Западне земље игнорисале удар на Старобељски

22

14

Бизаран инцидент: Скакао и забијао се у аута, бацао се на пут, једва га обуздали

22

11

Ова земља има чак 10.000 плажа!

22

11

Познато када ће бити сахрањен Александар Нешовић Баја

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner