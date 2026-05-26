Милица Тодоровић поручила: "Пустила сам вас, а сад ћу да вас тужим"

Пјевачица Милица Тодоровић нашла се у центру скандала након што је непозната компанија злоупотребила њен лик за промоцију сумњивих препарата за мршављење.
Милица је посљедњих мјесеци под лупом јавности, након што је процурила информација да је отац њеног дјетета у браку. Бесна због лажи које се шире и чињенице да неко профитира користећи њено име, пјевачица се тада огласила и јасно поручила да ће правду потражити на суду.
- Разне компаније које се баве, немам појма чиме, "за мршављење", искоришћавају мој лик за рекламу неког производа... Пустила сам вас један мјесец да ово прође, а сада ћу да вас тужим. Срам вас било - поручила је Милица.
Пјевачица је истакла да не жели да се њено име повезује са непровереним производима, али и да неће дозволити да неко злоупотребљава њену репутацију у личне или пословне сврхе.
