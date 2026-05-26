Западне земље су на специјалном састанку Сталног савјета ОЕБС-а игнорисале питање удара Украјине на Старобељск, изјавио је агенцији РИА "Новости" стални представник Русије при ОЕБС-у Дмитриј Пољански.
"Удар украјинских оружаних снага на Старобељск једва да је поменут у говорима европских делегација, изузев изјава о некој "нејасној причи" која тек треба да се разјасни", рекао је Пољански.
Он је додао да су представници западних земаља "и даље инсистирали да се Украјина наводно брани, да има право да се брани и да ће ЕУ наставити да је подржава".
Швајцарска, која тренутно предсједава ОЕБС-у, покушала је да натјера Русију да разговара о "руској агресији" током специјалног састанка, рекао је Пољански.
Према званичним подацима, у нападу на универзитетску зграду у Старобељску погинула је 21 особа, преноси Срна.
