Logo
Large banner

Вратио се Алексис Ципрас!

Аутор:

АТВ
26.05.2026 22:59

Коментари:

0
Вратио се Алексис Ципрас!
Фото: Tanjug / AP / Petros Giannakouris

Алексис Ципрас, грчки лидер који се жестоко противио политици штедње и критиковао Брисел током дужничке кризе у својој земљи, вратио се у политику уочи избора сљедеће године.

Бивши грчки премијер покренуо је нову политичку партију - Грчку љевичарску алијансу. Церемонија представљања странке одржана је испод Акропоља, пренио је АП.

"Не можемо да стојимо по страни и гледамо како се друштво гуши. Не желимо да се навикнемо на свијет рата и неправде", рекао је Ципрас.

Он је додао да је програм владе десног центра за јачање бизниса погоршао неуједначеност примања.

Ципрас је тако у својој 51. години прекинуо трогодишњу паузу у активном бављењем политиком.

Он је дошао на власт 2015. године на основу обећања да ће окончати стриктне мјере штедње које су захтијевали европски кредитори Грчке и Међународни монетарни фонд. Атина је на крају прихватила нове кредите и додатну штедњу.

Ципрас се сада нада да ће привући присталице, а потенцијално и посланике, од осталих опозиционих странака, док се супротставља конзервативном премијеру Киријакосу Мицотакису и његовој кандидатури за трећи мандат, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Алексис Ципрас

Грчка

Политика

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Роберт Кенеди Млађи шокирао супругу: Голим рукама ухватио пар змија

Свијет

Роберт Кенеди Млађи шокирао супругу: Голим рукама ухватио пар змија

2 ч

0
Пољански: Западне земље игнорисале удар на Старобељски

Свијет

Пољански: Западне земље игнорисале удар на Старобељски

2 ч

0
Израелски премијер Бенјамин Нетанјаху присуствује церемонији на Војном гробљу на брду Херцл у Јерусалиму, 21. априла 2026. године.

Свијет

Нетанјаху: Гађали смо Деифа, доћи ћемо до свих њих

4 ч

2
Упозорење из Русије: "Расте ризик од сукоба нуклеарних сила"

Свијет

Упозорење из Русије: "Расте ризик од сукоба нуклеарних сила"

8 ч

0

  • Најновије

22

59

Вратио се Алексис Ципрас!

22

51

Роберт Кенеди Млађи шокирао супругу: Голим рукама ухватио пар змија

22

40

Муж јој завршио у логору, син умро са 6 година, а њу покосила болест: Тешка судбина пјевачице

22

22

Пољански: Западне земље игнорисале удар на Старобељски

22

14

Бизаран инцидент: Скакао и забијао се у аута, бацао се на пут, једва га обуздали

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner