Вратио се Алексис Ципрас!

Алексис Ципрас, грчки лидер који се жестоко противио политици штедње и критиковао Брисел током дужничке кризе у својој земљи, вратио се у политику уочи избора сљедеће године.
Бивши грчки премијер покренуо је нову политичку партију - Грчку љевичарску алијансу. Церемонија представљања странке одржана је испод Акропоља, пренио је АП.
"Не можемо да стојимо по страни и гледамо како се друштво гуши. Не желимо да се навикнемо на свијет рата и неправде", рекао је Ципрас.
Он је додао да је програм владе десног центра за јачање бизниса погоршао неуједначеност примања.
Ципрас је тако у својој 51. години прекинуо трогодишњу паузу у активном бављењем политиком.
Он је дошао на власт 2015. године на основу обећања да ће окончати стриктне мјере штедње које су захтијевали европски кредитори Грчке и Међународни монетарни фонд. Атина је на крају прихватила нове кредите и додатну штедњу.
Ципрас се сада нада да ће привући присталице, а потенцијално и посланике, од осталих опозиционих странака, док се супротставља конзервативном премијеру Киријакосу Мицотакису и његовој кандидатури за трећи мандат, преноси Срна.
