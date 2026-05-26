Упозорење из Русије: "Расте ризик од сукоба нуклеарних сила"

Шансе да се догоди оружана конфронтација нуклеарних сила расту, изјавио је замјеник министра спољних послова Русије Сергеј Рјабков на Међународном форуму о безбједности у Москви.
"Као резултат колективних деструктивних акција Запада, појавио се дубок и веома снажан раскол између пет сталних чланица Савјета безбједности УН, од којих су све де јуре нуклеарне силе", рекао је Рјабков.
Он је додао да то води ескалацији стратешких ризика, што је свима очигледно, пренио је ТАСС.
Рјабков је нагласио да би ситуација могла да резултира директним оружаним сукобом нуклеарних сила са потенцијално катастрофалним посљедицама.
