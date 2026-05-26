Logo
Large banner

Упозорење из Русије: "Расте ризик од сукоба нуклеарних сила"

Извор:

СРНА

26.05.2026 16:56

Коментари:

0
Упозорење из Русије: "Расте ризик од сукоба нуклеарних сила"

Шансе да се догоди оружана конфронтација нуклеарних сила расту, изјавио је замјеник министра спољних послова Русије Сергеј Рјабков на Међународном форуму о безбједности у Москви.

"Као резултат колективних деструктивних акција Запада, појавио се дубок и веома снажан раскол између пет сталних чланица Савјета безбједности УН, од којих су све де јуре нуклеарне силе", рекао је Рјабков.

Он је додао да то води ескалацији стратешких ризика, што је свима очигледно, пренио је ТАСС.

Рјабков је нагласио да би ситуација могла да резултира директним оружаним сукобом нуклеарних сила са потенцијално катастрофалним посљедицама.

Подијели:

Тагови :

Русија

нуклеарно оружје

Атомско склониште

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Митрополит Иларион пуштен на слободу

Свијет

Митрополит Иларион пуштен на слободу

3 ч

0
Хаос у Турској: Полиција воденим топовима и сузавцем растјеривала присталице свргнутог лидера опозиције

Свијет

Хаос у Турској: Полиција воденим топовима и сузавцем растјеривала присталице свргнутог лидера опозиције

4 ч

2
Сунце у пустињи.

Свијет

Необичан феномен у Европи доноси високе температуре и спречава хлађење

5 ч

0
Марија Захарова

Свијет

Захарова: Кијев никада неће вратити новац Западу

5 ч

0

  • Најновије

19

44

Мед из УДАС-а стигао до Народне скупштине Републике Српске и УН-а

19

43

Више од 2.000 дјеце чека на мјесто у вртићу

19

33

Успорени радови на ХЕ Дабар

19

33

Амиџић Станивуковићу: Покажите нам да се може вратити ПДВ, у соби 16 вратите грађанима паре од лијекова

19

32

Језива несрећа код Модриче: Једна особа погинула!

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner