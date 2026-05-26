Отишла у болницу због губитка слуха а дочекала је шокантна дијагноза: "Мислила сам да ћу умријети"

Аутор:АТВ
Коментари:0
Еми Сигер (38) мјесецима је осјећала утрнулост и трнце на лијевој страни лица и губила је слух на једном уху. Иако је у јануару 2024. посетила илекара опште праксе, речено јој је да није доживјела мождани удар нити парализу лица, те да се јави ако се симптоми наставе
Тек је магнетна резонанца заказана за март, због потпуно неповезаног проблема са боловима у леђима, открила прави узрок њених тегоба.
Шефица продаје производа за косу и љепоту из Лондона, била је шокирана када су јој у болници Кингстон саопштили да је снимак показао „нешто“ на њеном мозгу. Присећајући се тог застрашујућег искуства, испричала је како се осјећала.
„Кад су ми рекли да имам тумор на мозгу, мислила сам да ћу умријети. Тумор ми се једноставно пришуњао. Живјела сам нормалним животом, не схватајући да имам тај огроман тумор у глави јер није утицао на мене на очигледан и драматичан начин“, рекла је Еми.
„Кад се сада осврнем, имала сам оштећен слух на једном уху и због тога је требало да одем љекару. Али, пошто то није утицало на мој свакодневни живот и није ми стварало веће проблеме, једноставно сам наставила даље. Испоставило се да су то заправо били симптоми нечег веома застрашујућег“, додала је.
Након прегледа код љекара опште праксе, Еми је упућена на неуролошку процјену, до које никада није дошло.
„Медицинска сестра ме је позвала недјељу дана касније и рекла да су неуролози одбили моју упутницу и савјетовали ми когнитивно-бихевиоралну терапију“, објаснила је.
„Како су могли да ме одбију, а да ме нису ни видели ни процијенили? Тражила сам друго мишљење код другог љекара, али до тог прегледа никада није дошло јер је пре стигао термин за магнетну резонанцу због мојих леђа.“
Управо је тај преглед довео до дијагнозе акустичног неурома, ретког и неканцерогеног тумора који расте на главном живцу који повезује унутрашње ухо са мозгом. Такви тумори обично расту споро током више година и не шире се на друге дјелове тела, али могу да изазову проблеме попут губитка слуха и нестабилности. Најчешће погађају одрасле особе у доби од 30 до 60 година и обично немају очигледан узрок.
У мају је Еми подвргнута операцији у болници Сент Џорџ ради уклањања тумора. Њену потресну причу објавио је Санд (The Сун).
„Операција је прошла јако добро, иако сам због ње изгубила слух на десном уху, на шта су ме љекари и упозорили“, рекла је. „Мислила сам да ће половина мог света утихнути, али сналазим се. Користим посебна помагала за особе са једностраном глувоћом која ми заиста помажу. Будући да је тумор био причвршћен за мој фацијални живац, хирурзи су оставили мали дио како би избјегли непоправљиву штету на живцу, због које бих остала парализована на једној страни лица", преноси Курир
Данас Еми сваких шест месеци одлази на контролне прегледе, а последњи налаз у марту био је уредан. Сада прикупља новац за организацију Брејн Тјумер Рисерч (Браин Тумоур Research) учествујући у изазову у којем ће током маја препешачити 200 километара.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Здравље
5 ч0
Здравље
11 ч0
Здравље
1 д0
Здравље
1 д0
Најновије
19
44
19
43
19
33
19
33
19
32
Тренутно на програму