Хрватица одушевила изгледом у 50.години: Бивша мисица одолијева годинама

Бивша Miss Universe Хрватске Рената Ловринчевић Буљан "запалила" је друштвене мреже позирајући у бикинију те прикупила комплименте на рачун младоликог изгледа у 50. години.
Сунчани дан искористила је на базену. Одјенула је жути бикини, а стражњицу је истакла у први план.
Манекенством се почела бавити након што су је организатори избора љепоте примијетили на плажи у Брелима, гдје је радила као спаситељица. Она је 2000. године проглашена за Miss Universe Хрватске.
Након овог избора љепоте, завршила је кинезиологију и изградила каријеру у фитнесу, тренинзима и промоцији здравог живота. На друштвеним мрежама најчешће објављује савјете о прехрани и тренирању, пише Кликс
"На жени се увијек види кад је задовољна и сретна, а то ја јесам. Остварила сам све своје снове. Прво, моја обитељ - то ми је увијек био циљ у животу. Имам два сина, доброг мужа и онда све функционира. Сви смо живи, здрави, на окупу и једноставно, то се види. Само тада имаш снаге издржати овај темпо који ми је заправо моја шефица наметнула. Строга ми је шефица - ја", рекла је раније за Дневник.хр.
Говорећи о томе како њен супруг Петар Буљан реагује на то што је она у центру пажњу због изазовних фотографија, навела је:
''Tеже то подносе сви остали. Мени је лако за мужа. Ја сам с мужем од 16. године. Управо славимо 33 године откако смо заједно. То је однос у којем смо стасали заједно, одгајали се заједно, стварали све заједно. Тако да смо једноставно недодирљиви кад је ријеч о томе што ће ко рећи. Увијек смо некако примјер другима како треба бити и младим генерацијама, да буду јаки, да држе своју обитељ и да не падају под то шта ће ко рећи, шта ће мислити".
