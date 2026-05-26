Хрватица одушевила изгледом у 50.години: Бивша мисица одолијева годинама

26.05.2026 17:37

хрватска мисица Рената Ловрић
Бивша Miss Universe Хрватске Рената Ловринчевић Буљан "запалила" је друштвене мреже позирајући у бикинију те прикупила комплименте на рачун младоликог изгледа у 50. години.

Сунчани дан искористила је на базену. Од‌јенула је жути бикини, а стражњицу је истакла у први план.

Манекенством се почела бавити након што су је организатори избора љепоте примијетили на плажи у Брелима, гд‌је је радила као спаситељица. Она је 2000. године проглашена за Miss Universe Хрватске.

Након овог избора љепоте, завршила је кинезиологију и изградила каријеру у фитнесу, тренинзима и промоцији здравог живота. На друштвеним мрежама најчешће објављује савјете о прехрани и тренирању, пише Кликс

"На жени се увијек види кад је задовољна и сретна, а то ја јесам. Остварила сам све своје снове. Прво, моја обитељ - то ми је увијек био циљ у животу. Имам два сина, доброг мужа и онда све функционира. Сви смо живи, здрави, на окупу и једноставно, то се види. Само тада имаш снаге издржати овај темпо који ми је заправо моја шефица наметнула. Строга ми је шефица - ја", рекла је раније за Дневник.хр.

Говорећи о томе како њен супруг Петар Буљан реагује на то што је она у центру пажњу због изазовних фотографија, навела је:

''Tеже то подносе сви остали. Мени је лако за мужа. Ја сам с мужем од 16. године. Управо славимо 33 године откако смо заједно. То је однос у којем смо стасали заједно, одгајали се заједно, стварали све заједно. Тако да смо једноставно недодирљиви кад је ријеч о томе што ће ко рећи. Увијек смо некако примјер другима како треба бити и младим генерацијама, да буду јаки, да држе своју обитељ и да не падају под то шта ће ко рећи, шта ће мислити".

