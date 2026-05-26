Бивши дечко Милице Тодоровић крстио дијете у тајности: Годинама се не појављује

Пјевач Ненад Јовановић, учесник друге сезоне Звезда Гранда и његова супруга Драгана јуче су уприличили посебан и емотиван тренутак за своју породицу - крштење сина Јакова у Манастиру Тумане.
Свечани чин обављен је у кругу најближих чланова породице и кумова, далеко од очију јавности, у духовној атмосфери једног од најпосјећенијих манастира у Србији.
Поносни родитељи нису скидали осмјех са лица, а овај важан дан за њихову породицу протекао је у миру, љубави и великој срећи.
Ненад је веома желио да насљедника Јакова крсти у Манастиру Тумане гдје почивају мошти Светог Јакова и Зосима те је крштење у овом манастиру за њих имало посебно значење.
Њихова романса трајала је неколико година, а након раскида су успијели да ураде оно што многим бившим паровима не полази за руком – остали су у одличним односима.
Ненад се својевремено огласио и искрено испричао у каквом је данас односу са Милицом Тодоровић, истичући да су једно другом и даље велика подршка.
- Милица и ја смо остали супер односима, неким људима буде чудно. Увијек се лијепо поздравимо, она је супер дјевојка, квалитетан човјек, талентована. У тешким неким тренуцима, позове или ја њу. Нема разлога да не будемо пријатељи - рекао је он.
Иако наступа на слављима и свиркама, Ненад није присутан на естради и избегава медијско експонирање.
Многи тврде да се пјевач није много промијенио од такмичења а ли да му је глас доста зрелији те да прави сјајну атмосферу на свиркама.
Што се тиче његовог приватног живота, Ненад је након раскида са Милицом пронашао своју срећу – оженио се 2014. године и са супругом је добио сина Данила. Поред пјевања, отворио је своју посластичарницу у Београду.
- Планирали смо то дуги низ година, пошто њени имају производњу у Чачку већ 25 година. Хтјели смо да продајемо те лијепе колачиће. Сигурно да је ова ситуација, гдје је смањен обим посла и мог и њеног, утицало да се то деси баш сада. Задовољни смо - рекао је Ненад за Гранд прије двије године.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
