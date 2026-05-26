Logo
Large banner

Бивши дечко Милице Тодоровић крстио дијете у тајности: Годинама се не појављује

Аутор:

АТВ
26.05.2026 15:49

Коментари:

0
Милица Тодоровић
Фото: Youtube/Blic TV

Пјевач Ненад Јовановић, учесник друге сезоне Звезда Гранда и његова супруга Драгана јуче су уприличили посебан и емотиван тренутак за своју породицу - крштење сина Јакова у Манастиру Тумане.

Свечани чин обављен је у кругу најближих чланова породице и кумова, далеко од очију јавности, у духовној атмосфери једног од најпосјећенијих манастира у Србији.

Поносни родитељи нису скидали осмјех са лица, а овај важан дан за њихову породицу протекао је у миру, љубави и великој срећи.

Ненад је веома желио да насљедника Јакова крсти у Манастиру Тумане гдје почивају мошти Светог Јакова и Зосима те је крштење у овом манастиру за њих имало посебно значење.

Веза са Милицом Тодоровић трајала неколико година

Њихова романса трајала је неколико година, а након раскида су успијели да ураде оно што многим бившим паровима не полази за руком – остали су у одличним односима.

Ненад се својевремено огласио и искрено испричао у каквом је данас односу са Милицом Тодоровић, истичући да су једно другом и даље велика подршка.

- Милица и ја смо остали супер односима, неким људима буде чудно. Увијек се лијепо поздравимо, она је супер дјевојка, квалитетан човјек, талентована. У тешким неким тренуцима, позове или ја њу. Нема разлога да не будемо пријатељи - рекао је он.

Иако наступа на слављима и свиркама, Ненад није присутан на естради и избегава медијско експонирање.

Многи тврде да се пјевач није много промијенио од такмичења а ли да му је глас доста зрелији те да прави сјајну атмосферу на свиркама.

Милица Тодоровић-26022026

Сцена

Позната пјевачица шокирала тврдњом: ''Мој муж је био са Милицом Тодоровић док сам била трудна''

Што се тиче његовог приватног живота, Ненад је након раскида са Милицом пронашао своју срећу – оженио се 2014. године и са супругом је добио сина Данила. Поред пјевања, отворио је своју посластичарницу у Београду.

- Планирали смо то дуги низ година, пошто њени имају производњу у Чачку већ 25 година. Хтјели смо да продајемо те лијепе колачиће. Сигурно да је ова ситуација, гдје је смањен обим посла и мог и њеног, утицало да се то деси баш сада. Задовољни смо - рекао је Ненад за Гранд прије двије године.

(телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милица Тодоровић дијете

Милица Тодоровић

дечко

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пјевачица Милица Тодоровић син Богдан Звезде Гранда

Сцена

Милица Тодоровић се са сином преселила у нови стан! Мајка јој помаже око бебе, а ево гдје сада живи

2 седм

0
Пјевачица Милица Тодоровић нашминкана позира.

Сцена

Милица Тодоровић слави први Васкрс са сином: Упутила емотивну поруку

1 мј

0
ko je otac djeteta milice todorovic

Сцена

Огласила се Милица Тодоровић: "Оче, опрости им, не знају шта чине"

1 мј

0
ko je otac djeteta milice todorovic

Сцена

Славље у дому Милице Тодоровић, пјевачица се огласила емотивном поруком

1 мј

0

Више из рубрике

ријалити учесник и побједник првог рјалитија на Балкану

Сцена

Ово је Саша, први побједник ријалитија на Балкану: Освојио 100.000 евра и све потрошио за дан!

1 ч

0
Јелена Карлеуша

Сцена

Карлеуша објавила списак који је многе изненадио: Поменула и Александру Пријовић

2 ч

2
Пјевач Немања Николић сједи и пјева у емисији.

Сцена

Пјевач открио да је за ноћ добио бакшиш од 60.000 евра

6 ч

0
Пјевач Слободан Васић бере цвијеће.

Сцена

Слоба Васић усред ноћи брао цвијеће, а у позадини се чује ''Био сам пијанац''

7 ч

0

  • Најновије

16

40

Истраживање показало да недостатак сна у раном д‌јетињству може повећати ризик од аутизма

16

26

Игор Додик посјетио вртић „Панорама“: Потребна сарадња са Градском управом због капацитета вртића

16

20

Виши привредни суд у Бањалуци пресудио: БХРТ дужан да исплати РТРС више од 17,7 милона КМ

16

19

Амиџић одговорио Крњићу: За двије седмице није било 15 минута ни за писмено изјашњавање?

16

17

Нова мјера: Ученицима из породица са троје и више дјеце по 200 КМ за екскурзију

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner