26.05.2026 16:20

Виши привредни суд у Бањалуци пресудио: БХРТ дужан да исплати РТРС више од 17,7 милона КМ

Најновијом правоснажном пресудом Вишег привредног суда у Бањалуци, БХРТ је дужан да РТРС на име дуга за кориштење фиксних радио веза исплати износ од 7.391.250 КМ.

Такође, на основу правоснажне пресуде суд је досудио и да БХРТ на име законских затезних камата исплати исти износ који је достигао главницу, 7.391.250 КМ.

По основу расподјеле прихода од маркетинга БХРТ је дужан да РТРС исплати 2.017.727,85 КМ и на име камата за исти период 844.030.61 КМ.

У одлуци суда наведено је да се БХРТ обавезује да на име трошкова парничног поступка РТРС исплати износ од 119.675,15 КМ а све у року од 30 дана од дана пријема пресуде.

То значи да је БХРТ дужан РТРС, на основу правоснажне пресуде Вишег привредног суда у Бањалуци од 12. маја 2026. године, да укупно исплати више од 17,7 милиона КМ (17.763.933.61 КМ).

Истом пресудом Виши привредни суд у Бањалуци је одбио жалбу БХРТ.

Подсјећамо да је Виши привредни суд у Бањалуци, у априлу ове године, потврдио пресуду Окружног привредног суда у Бањалуци према којој је РТРС дужан да БХРТ исплати, на име расподјеле прихода од РТВ таксе 5,5 милиона марака.

