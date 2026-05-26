Logo
Large banner

Митрополит Иларион пуштен на слободу

Аутор:

АТВ
26.05.2026 16:50

Коментари:

0
Митрополит Иларион пуштен на слободу
Фото: Youtube

Митрополит Иларион, који је раније био притворен у Чешкој Републици, пуштен је на слободу, наводи се на каналу митрополита на Телеграму.

У саопштењу се додаје да ће детаљи услиједити касније.

Данас је Јан Ондрејка, отправник послова Чешке Републике у Руској Федерацији, позван је 26. маја у руско Министарство спољних послова, гдје му је уложен снажан протест.

Руско МСП је саопштило да је хитно захтијевало безусловно и моментално ослобађање митрополита Илариона, као и прекид прогона представника РПЦ у Чешкој Републици.

Раније је Телеграм канал митрополита објавио да је полиција, током претреса пртљажника аутомобила у којем се налазио, наводно пронашла четири мала контејнера који садрже бијелу супстанцу.

Наглашено је да митрополит Иларион категорично негира било какву умијешаност у илегално посједовање забрањених супстанци и сматра инцидент провокацијом.

(РТ Балкан)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Митрополит Иларион

Чешка

хапшење

Русија

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Хаос у Турској: Полиција воденим топовима и сузавцем растјеривала присталице свргнутог лидера опозиције

Свијет

Хаос у Турској: Полиција воденим топовима и сузавцем растјеривала присталице свргнутог лидера опозиције

4 ч

2
Сунце у пустињи.

Свијет

Необичан феномен у Европи доноси високе температуре и спречава хлађење

5 ч

0
Марија Захарова

Свијет

Захарова: Кијев никада неће вратити новац Западу

5 ч

0
Напад на колеџ у Русији

Свијет

Москва позвала Тирка да осуди напад на универзитет у Старобељску

6 ч

0

  • Најновије

19

44

Мед из УДАС-а стигао до Народне скупштине Републике Српске и УН-а

19

43

Више од 2.000 дјеце чека на мјесто у вртићу

19

33

Успорени радови на ХЕ Дабар

19

33

Амиџић Станивуковићу: Покажите нам да се може вратити ПДВ, у соби 16 вратите грађанима паре од лијекова

19

32

Језива несрећа код Модриче: Једна особа погинула!

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner