Митрополит Иларион пуштен на слободу

Митрополит Иларион, који је раније био притворен у Чешкој Републици, пуштен је на слободу, наводи се на каналу митрополита на Телеграму.
У саопштењу се додаје да ће детаљи услиједити касније.
Данас је Јан Ондрејка, отправник послова Чешке Републике у Руској Федерацији, позван је 26. маја у руско Министарство спољних послова, гдје му је уложен снажан протест.
Руско МСП је саопштило да је хитно захтијевало безусловно и моментално ослобађање митрополита Илариона, као и прекид прогона представника РПЦ у Чешкој Републици.
Раније је Телеграм канал митрополита објавио да је полиција, током претреса пртљажника аутомобила у којем се налазио, наводно пронашла четири мала контејнера који садрже бијелу супстанцу.
Наглашено је да митрополит Иларион категорично негира било какву умијешаност у илегално посједовање забрањених супстанци и сматра инцидент провокацијом.
