Хаос у Турској: Полиција воденим топовима и сузавцем растјеривала присталице свргнутог лидера опозиције

26.05.2026 15:19

Фото: Tanjug / AP / Erdem Sahin

Стотине демонстраната сукобиле су се у уторак с полицијом у турском граду Измиру током масовних протеста подршке свргнутом лидеру главне опозиционе Републиканске народне партије (CHP) Озгуру Озелу.

Полиција је за разбијање демонстрација употријебила водене топове и сузавац како би спријечила грађане да се окупе на тргу Џумхуријет и саслушају говор збаченог лидера. Пут су им блокирале јаке полицијске снаге за сузбијање нереда и челичне барикаде.

На снимцима с мјеста догађаја може се видјети како се један од демонстраната пење на полицијски водени топ и удара га ногама док возило прска окупљену масу.

Опозициона телевизија Халк ТВ емитовала је снимке на којима се види како водени топови дословно купају окупљене грађане, већином средње животне доби, који су покушавали пробити полицијске кордоне.

Све ескалирало прошле седмице

Дубока политичка криза у Турској ескалирала је прошлог четвртка (21. маја) када је апелациони суд у Анкари поништио резултате страначког конгреса CHP-а из 2023. године, на којем је Озел изабран за лидера. Суд га је смијенио наводећи „неправилности“ у гласању и на његово мјесто вратио 77-годишњег Кемала Киличдароглуа, човјека који је изгубио изборе од предсједника Реџепа Тајипа Ердогана.

Бројни критичари и чланови CHP-а сматрају ову одлуку политички мотивисаном, оптужујући суд да дјелује искључиво као „огранак владајуће странке“.

Након судске пресуде, Озел и његове присталице забарикадирали су се у централи странке у Анкари. Ситуација је кулминирала у недјељу када су специјалци упали у зграду користећи гумене метке и сузавац, чиме је насилно окончана опсада.

Упркос полицијској забрани и блокадама у Измиру, традиционалном упоришту CHP-а, Озел (51) је успио доћи до другог оближњег трга гдје је са крова аутобуса одржао говор пред хиљадама присталица. Том приликом је позвао Киличдароглуа на хитно одржавање нових страначких избора.

„Немојте дијелити странку, не заустављајте наш марш ка власти“, поручио је Озел. „Питајмо наша два милиона чланова. Кога год они изаберу, хајмо одмах одржати конгрес.“

Озел је на локалним изборима 2024. године задао ударац АКП-у, учврстивши опозициону власт у кључним градовима попут Истанбула и Анкаре. Градоначелник Истанбула, Екрем Имамоглу, који се сматра најозбиљнијим Ердогановим противкандидатом за наредне предсједничке изборе, налази се у затвору од марта прошле године због низа кривичних пријава.

Док неки упозоравају да су правосудни процеси, углавном фокусирани на оптужбе за корупцију, осмишљени како би се неутралисала опозиција, турска влада одлучно одбацује те наводе инсистирајући на потпуној независности и непристрасности судства, преноси Кликс.

