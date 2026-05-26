Изабрани чланови Комисије за утврђивање сукоба интереса и Комисије за жалбе

Народна скупштина Републике Српске изабрала је предсједника и чланове Комисије за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске на период од четири године.
У ову комисију изабрани су: Оливер Благојевић, предсједник, дипломирани правник, Бања Лука, Игор Видовић, члан, дипломирани инж. електротехнике, Бања Лука, Сандра Вуковић, члан, дипломирани правник, Требиње, Славиша Мркаја, члан, дипломирани правник, Братунац Војислав Марковић, члан, дипломирани инж. електротехнике Зворник, Нермин Аливуковић, члан, дипломирани криминалиста Сребреница и Александра Ожеговић, члан, дипломирани правник, Бања Лука.
Именовани су и чланови Комисије за жалбе.
У Комисију за жалбе на период од четири године изабрани су: Ранко Карапетровић, предсједник, дипломирани правник, Лакташи, Горан Раковић, члан, дипломирани економиста, Бања Лука, Биљана Васић, члан, дипломирани правник, Бања Лука, Зорана Кисић, члан, професор енглеског језика и Јасминка Кривокућа, члан, дипломирани економиста, Бања Лука.
