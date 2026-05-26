Билећка скупштина бира предсједника – Дражен Дунђер једна од опција?

Аутор:АТВ
Коментари:0
Избор предсједника Скупштине општине Билећа коначно ће се наћи на дневном реду 13. редовне сједнице, која је заказана за петак 29. мај.
Више од чињенице да је именовање предсједника уопште дошло на дневни ред, изненадило је име одборника радикала Дражена Дунђера, који се спомиње као један од кандидата за ту функцију.
У изборној години понекада наизглед немогуће ствари врло лако могу да постану реалност. СНСД је дуго трагао за идеалном особом која би била на мјесту предсједника Скупштине, након што је Мирослав Суџум крајем прошле године поднио оставку. Како Директ незванично сазнаје, Дунђер је управо био приједлог из редова СНСД-а.
Предсједник Општинског одбора СНСД-а Ненад Вукоје Директу није потврдио да је Дунђер њихов приједлог, али јесте да је он једна од опција коју разматрају те да ће све бити познато до петка.
Но, до петка, кажу у Билећи, може се много тога десити и промијенити. Зато, нико од локалних политичара које смо контактирали не жели да даје изјаве. Сви би радије да сачекају крај радне седмице.
Истог је става и начелник Билеће Миодраг Парежанин. Не прецизира је ли власт преговарала са Дунђером, али наводи да су “преговарали са многима”.
Ни Дражен Дунђер, који слови за особу која много воли медијску пажњу, ових дана не прича много. Наше позиве и поруке махом игнорише и кратко поручује да га не малтретирамо.
Када су у питању билећке политичке прилике – петак заиста јесте далеко.
Подсјећамо, СО Билећа више од пет мјесеци функционише без предсједника, иако је Пословником о раду предвиђено да нови предсједник мора бити изабран у року од 60 дана, што је Директу практично потврдило и ресорно министарство.
Претходна засједања обиљежио је отпор опозиционих одборника, који су доводили у питање легитимност одржавања скупштине и донесених одлука, будући да скупштина није именовала новог предсједника у прописаном року.
У дискусијама одборника тада се могло чути да је проблем у томе што функција предсједника СО није примамљива СНСД-овцима, а ова партија наводно није рада да је препусти коалиционим партнерима. Ове наводе, ипак, демантовали су представници власти, називајући их безуспјешним покушајем да разједине коалицију која у рукама има власт на локалу.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
1 ч1
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
2 д0
Градови и општине
2 д1
Најновије
16
40
16
26
16
20
16
19
16
17
Тренутно на програму