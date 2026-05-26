Ђоковић доминира и ван терена: Плес уз “Бангарангу” одушевио и Дару

Аутор:АТВ
Коментари:1
Снимак је брзином свјетлости постао виралан, а одушевљена Дарина Николаева Јотова га је одмах подијелила на својим друштвеним мрежама
Евровизијска грозница је стигла и до породице Ђоковић.
Новак Ђоковић може да освоји све трофеје овог свијета, али чини се да му је улога тате ипак омиљена.
Наиме, Ђоковић и његова ћерка Тара снимљени су како играју уз пјесму “Бангаранга” са којом је бугарска пјевачица Дара тријумфовала на Евровизији.
Њих двоје су исред шарене позадине извели своју кореографију “Бангаранге” која је доста подсјећала на ону оригиналну, побједничку, пише Аваз
Снимак је брзином свјетлости постао виралан, а одушевљена Дарина Николаева Јотова га је одмах подијелила на својим друштвеним мрежама.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Остали спортови
2 д0
Остали спортови
2 д0
Остали спортови
3 д0
Остали спортови
3 д0
Најновије
19
44
19
43
19
33
19
33
19
32
Тренутно на програму