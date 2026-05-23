Спринт тркама спуштена завјеса на Свјетско кајак-кану првенство

Аутор:Иван Драгичевић
Завршног дана на Свјетском првенству кајаку и кану на дивљим водама низ ријеку Врбас у кањону Тијесно возиле су трке у спринту.
Код кајакаша, најбржи је био Анже Уранкар из Словеније, док код дама није било премца Чехињи Кристини Новосадовој.
Злато у Чешку Републику носи и Мартин Ванек који се домогао титуле свјетског шампиона код кануиста.
"Сјајна трка за мене, одлично Свјетско првенство. Поново сам направио хет трик као на претходна два такмичења. Захвалан сам на свему, остварио сам велики успјех", каже Мартин Ванек.
"Много ми ово значи. Жељела сам медаљу у класику, а ова из спринта је дошла као шлаг на торту. Велико хвала организаторима, уживала сам у Бањалуци", рекла је за АТВ Кристина Новосадова.
За трептај ока медаља је измакла Павлу Здравковићу. Финалну трку за кануисте репрезентативац Србије завршио је на четвртој позицији са тридесет двије стотинке заостатка за бронзаним Шарлом Ферионом.
На ријеци Врбас минула четири дана за медаље су се борили такмичари из 28 репрезентације са свих страна планете, а редом су пуни хвале на рачун кајак кану клуба Врбас који се изнова доказао као одличан организатор највећих такмичења у овом спорту.
