Туга потресла српски спорт: Преминуо Милош Медић

Аутор:АТВ
Коментари:0
Рукометни клуб Металац из Футога објавио је како је играч и члан њиховог клуба Милош Медић "Меда" преминуо данас у 44. години живота.
Милош Медић је био део клуба из овог војвођанског града годинама уназад, а Металац се од њега опростио емотивном поруком на друштвеним мрежама.
Свијет
Трамп: Једино питање је да ли ћемо "завршити посао"
"Рукометни клуб Металац Футог са великом тугом обавјештава све пријатеље клуба, навијаче и спортску јавност да нас је прерано напустио наш Меда. Његов одлазак оставио је неизмјерну празнину у нашем клубу, јер је био више од пријатеља - био је дио наше породице, човјек великог срца, искрен ослонац и вјерни саборац у свим побједама и изазовима", написали су из Клуба.
БиХ
"Уставни суд БиХ мора да се држи Устава и закона"
Овим путем изјављујемо искрено саучешће породици, уз жељу да у овим тешким тренуцима пронађу снагу и утјеху.
"Вријеме и мјесто сахране биће накнадно објављени", написао је на друштвеним мрежама Рукометни клуб Металац из Футога.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Остали спортови
3 ч0
Остали спортови
1 д0
Остали спортови
1 д0
Остали спортови
1 д0
Најновије
Тренутно на програму