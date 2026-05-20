Туга потресла српски спорт: Преминуо Милош Медић

АТВ

АТВ
20.05.2026 19:43

Запаљене свијеће на споменику.
Фото: АТВ

Рукометни клуб Металац из Футога објавио је како је играч и члан њиховог клуба Милош Медић "Меда" преминуо данас у 44. години живота.

Милош Медић је био део клуба из овог војвођанског града годинама уназад, а Металац се од њега опростио емотивном поруком на друштвеним мрежама.

"Рукометни клуб Металац Футог са великом тугом обавјештава све пријатеље клуба, навијаче и спортску јавност да нас је прерано напустио наш Меда. Његов одлазак оставио је неизмјерну празнину у нашем клубу, јер је био више од пријатеља - био је дио наше породице, човјек великог срца, искрен ослонац и вјерни саборац у свим побједама и изазовима", написали су из Клуба.

Овим путем изјављујемо искрено саучешће породици, уз жељу да у овим тешким тренуцима пронађу снагу и утјеху.

"Вријеме и мјесто сахране биће накнадно објављени", написао је на друштвеним мрежама Рукометни клуб Металац из Футога.

