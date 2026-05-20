Наставак подршке привредницима: За подстицаје за улагања 23 милиона КМ

АТВ
20.05.2026 20:03

Министарство привреде и предузетништва Републике Српске уз подршку Привредне коморе организовало је у Бањалуци, промоцију подстицаја за улагања у овој години.

Ова линија финансијске подршке намијењена је привредницима и за такав вид подршке биће издвојено 23 милиона марака. Циљ додјеле подстицаја за улагања је првенствено технолошки развој и прелазак привреде на зелену и циркуларну економију.

Немања Савић представник је компаније „Сим Техник“ из Котор Вароша, која се бави машинском обрадом метала.

„Сим техник „ има 200 радника и у потпуности је извозно оријентисан, а производе извози највише у Њемачку.

"Пријављујемо се за подстицаје већ 9, 10 година од како Министарство привреде постоји , некад два пута годишње, некад једанпут. Прошле године смо се пријавили и прошли за изградњу соларних панела,а ове године се пријављујемо кад буде објављен јавни позив за набавку најсавременијег ЦНЦ центра вриједног 2 милиона КМ", рекао је представник је компаније „Сим Техник“ Немања Савић.

Неопходно је повећање подстицаја како би привредници имали предвидиву ситуацију и знали да могу да рачунају подршку Министарства привреде и предузетништва, каже први човјек Привредне коморе. То је веома важно, посебно када се има у виду глобална неповољна ситуација, ратови у свијету и константна поскупљења.

"Наше је мишљење да кроз ове подстицаје дајемо гаранцију, сигурност нашој привреди да може да инвестира, да јача своју конкурентну способност и да задржи онај ниво економске активности како би чекали на времена која би требало да дођу а то је да се зауставе сви ови сукоби како у Украјини тако и на истоку и да се Европа окрене економским трендовима а не на приче о ратовима , улагањима у наоружање", истакао је предсједник Привредне коморе Републике Српске Горан Рачић.

За подстицаје за улагања Влада издваја 23 милиона марака. Буџет за подстицаје је повећан а процедура поједностављена.

"Значи привредна друштва имају обавезу да доставе предрачун Министарству привреде. Министарство привреде по службеној дужности даље прикупља све остале документе, резервише средства и по реализацији коначног пројекта онолико средстава колико је резервисано за привредно друштво , толико ће привредно друштво бити исплаћено", казао је министар привреде и предузетништва Републике Српске Раденко Бубић.

Након Бањалуке, презентације привредницима о могућностима добијања подстицаја, одржаваће се и у другим мјестима у Српској, тамо гдје постоје подручне привредне коморе- у Добоју, Бијељини, Источном Сарајеву и у Требињу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

