Лавров: Партнерство Москве и Пекинга одолијева притиску Запада

АТВ
20.05.2026 20:47

Руски министар спољних послова Сергеј Лавров присуствује састанку руског председника Владимира Путина и словачког премијера Роберта Фица у Великом Кремљском дворцу у Москви, у суботу, 9. маја 2026. године, током прославе 81. годишњице побједе Совјетског Савеза над нацистичком Немачком у Другом свјетском рату.
Фото: Tanjug/Ramil Sitdikov/Pool Photo via AP

Руски министар спољних послова Сергеј Лавров изјавио је да су Москва и Пекинг изградили стратешко партнерство довољно снажно да издржи притисак Запада, указујући на ширење енергетске сарадње, растућу технолошку координацију и трговинску размјену већу од 200 милијарди долара.

"Односи Москве и Пекинга почивају на веома чврстој материјалној основи. Трговинска размјена између двије земље већ неколико година премашује 200 милијарди долара годишње, при чему су испоруке енергената окосница сарадње", рекао је Лавров у интервјуу за Шангајску радио-телевизију.

Лавров је истакао да је Русија највећи снабд‌јевач Кине природним гасом путем гасовода, као и међу главним снабд‌јевачима течног природног гаса и угља.

"Недавно смо постигли коначни договор о изградњи великог гасовода `Снага Сибира два`. Такође се разговара и о `Далекоисточном току`", нагласио је Лавров.

Он је навео да обје земље убрзавају напоре за јачање технолошког суверенитета и смањење зависности од Запада у условима санкција и растућег геополитичког притиска.

"Као што показују недавни догађаји у којима Запад открива суштину своје политике, Кина и Русија морају, прије свега, да се ослоне на сопствене снаге и на наше братске односе", рекао је Лавров.

Он је оцијенио да су покушаји Запада да економски изолује Русију и Кину пропали, указујући на нагли раст кинеског извоза у Русију.

Лавров је додао да се партнерство Русије и Кине све више заснива на самосталности и дугорочној стратешкој солидарности.

