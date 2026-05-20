Лавров: Партнерство Москве и Пекинга одолијева притиску Запада

Руски министар спољних послова Сергеј Лавров изјавио је да су Москва и Пекинг изградили стратешко партнерство довољно снажно да издржи притисак Запада, указујући на ширење енергетске сарадње, растућу технолошку координацију и трговинску размјену већу од 200 милијарди долара.
"Односи Москве и Пекинга почивају на веома чврстој материјалној основи. Трговинска размјена између двије земље већ неколико година премашује 200 милијарди долара годишње, при чему су испоруке енергената окосница сарадње", рекао је Лавров у интервјуу за Шангајску радио-телевизију.
Лавров је истакао да је Русија највећи снабдјевач Кине природним гасом путем гасовода, као и међу главним снабдјевачима течног природног гаса и угља.
"Недавно смо постигли коначни договор о изградњи великог гасовода `Снага Сибира два`. Такође се разговара и о `Далекоисточном току`", нагласио је Лавров.
Он је навео да обје земље убрзавају напоре за јачање технолошког суверенитета и смањење зависности од Запада у условима санкција и растућег геополитичког притиска.
"Као што показују недавни догађаји у којима Запад открива суштину своје политике, Кина и Русија морају, прије свега, да се ослоне на сопствене снаге и на наше братске односе", рекао је Лавров.
Он је оцијенио да су покушаји Запада да економски изолује Русију и Кину пропали, указујући на нагли раст кинеског извоза у Русију.
Лавров је додао да се партнерство Русије и Кине све више заснива на самосталности и дугорочној стратешкој солидарности.
