Познато када почиње нови круг преговора Ирана и САД-а

ATV
20.05.2026 19:25

Преговори Ирана и САД, усмјерени на окончање рата на Блиском истоку, почели су у Исламабаду, 11.04.2026.
Фото: Printscreen/X.com

Нови круг преговора Ирана и Сједињених Држава биће одржан у Пакистану крајем маја, јавила је телевизија "Ал Арабија".

"Наредни круг разговора биће одржан у Исламабаду након завршетка хаџа", рекао је извор.

Он је додао да би командант пакистанске војске могао да посјети Иран сутра како би објавио завршетак рада на коначној верзији мировног споразума.

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је раније да није задовољан посљедњим Иранским приједлогом мировног споразума.

