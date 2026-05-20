Трамп о преговорима са Ираном: Не журим да постигнем споразум

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је данас да не жури са постизањем споразума са Ираном.
Трамп је поручио да ће израелски премијер Бењамин Нетанијаху "урадити све што од њега буде тражио" када је ријеч о евентуалним војним потезима према Ирану.
Одговарајући на питања новинара, Трамп је рекао да има добар однос са Нетанијахуом и да очекује потпуну усклађеност ставова, пренио је АП.
"Он ће урадити све што ја желим. Веома је добар човјек, и не заборавите да је био премијер у ратном периоду", рекао је Трамп.
На питање да ли је спреман на ограничени споразум са Ираном који би укључивао отварање Ормуског мореуза и продужење прекида ватре, Трамп је рекао да "није у журби" да постигне договор.
Он је додао да би, по његовом мишљењу, било пожељно да се избјегну људске жртве, али да су све опције и даље на столу.
Трамп је истакао и да не размишља о предстојећим међуизборима у новембру у САД када доноси одлуке у вези са Ираном, одбацујући тврдње да изборни циклус утиче на његов приступ.
"Сви причају о томе, "Ох, међуизбори". Уопште не размишљам о међуизобрима изборима када проучавам иранско питање и не журим да постигнем договор", рекао је Трамп.
Трамп је оцијенио и да је ситуација у Ирану напета због лоших економских услова и незадовољства грађана, додајући да "постоји много бијеса у земљи".
Говорећи о поређењу са дуготрајним америчким војним ангажманима у прошлости, Трамп је навео да је актуелни процес око Ирана знатно краћи и да траје свега неколико мјесеци.
"У Ирану смо три мјесеца, а већину времена имамо прекид ватре", рекао је амерички предсједник, преноси Срна.
