Напао мајку и пријетио јој убиством: Ухапшен насилник у Шапцу

Аутор:АТВ
Мушкарац С. Ј. (47) из Каменице саслушан је пред Основним јавним тужилаштвом у Шапцу након што је приведен због кривичног дјела насиље у породици.
Како су навели у тужилаштву, он је својој мајци пријетио убиством.
„Јавни тужилац Основног јавног тужилаштва у Шапцу саслушала је задржано лице, осумњиченог С. Ј. из Каменице, због постојања основа сумње да је примјеном насиља, пријетњом да ће напасти на живот и тијело, као и дрским и безобзирним понашањем угрожавао спокојство, тјелесни интегритет и душевно стање члана своје породице, мајке В. П. (67) из Каменице“, наводи се у саопштењу надлежног тужилаштва.
Како потом истичу, осумњичени је на штету своје мајке извршио кривично дјело насиље у породици.
Јавни тужилац је Основном суду у Шапцу поднијела приједлог за одређивање притвора против осумњиченог, због постојања особитих околности које указују да ће ометати поступак утицањем на свједока – оштећену, као и да ће у кратком временском периоду поновити кривично дјело, преноси Информер.
