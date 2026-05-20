Logo
Large banner

Напао мајку и пријетио јој убиством: Ухапшен насилник у Шапцу

Аутор:

АТВ
20.05.2026 17:37

Коментари:

0
Напао мајку и пријетио јој убиством: Ухапшен насилник у Шапцу
Фото: Pexels.com

Мушкарац С. Ј. (47) из Каменице саслушан је пред Основним јавним тужилаштвом у Шапцу након што је приведен због кривичног дјела насиље у породици.

Како су навели у тужилаштву, он је својој мајци пријетио убиством.

„Јавни тужилац Основног јавног тужилаштва у Шапцу саслушала је задржано лице, осумњиченог С. Ј. из Каменице, због постојања основа сумње да је примјеном насиља, пријетњом да ће напасти на живот и тијело, као и дрским и безобзирним понашањем угрожавао спокојство, тјелесни интегритет и душевно стање члана своје породице, мајке В. П. (67) из Каменице“, наводи се у саопштењу надлежног тужилаштва.

Врточе, Босански Петровац

БиХ

Шеф Клуба СДА изазвао инцидент на сједници позивима на насиље

Како потом истичу, осумњичени је на штету своје мајке извршио кривично дјело насиље у породици.

Јавни тужилац је Основном суду у Шапцу поднијела приједлог за одређивање притвора против осумњиченог, због постојања особитих околности које указују да ће ометати поступак утицањем на свједока – оштећену, као и да ће у кратком временском периоду поновити кривично дјело, преноси Информер.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Насиље

насиље у породици

Србија

Црна хроника

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Село Врточе, Босански Петровац.

БиХ

Шеф Клуба СДА изазвао инцидент на сједници позивима на насиље

2 ч

0
Многи дијелови Бањалуке сутра остају без струје

Бања Лука

Многи дијелови Бањалуке сутра остају без струје

2 ч

0
Трактор ради на њиви.

Свијет

Фармер продаје 50 машина за суво злато, разлог ће вас дирнути

2 ч

0
Састанак опозиције у Бањалуци

Република Српска

Шта пише у Нацрту споразума опозиције из Републике Српске

2 ч

2

Више из рубрике

Аутомобил полиције ФБиХ

Хроника

Удес у БиХ: Једно повријеђено, саобраћај успорен

3 ч

0
Индија, Пакистан, Бангладеш: Гранична полиција одузела 64 документа

Хроника

Индија, Пакистан, Бангладеш: Гранична полиција одузела 64 документа

6 ч

0
Ужас у Хаџићима: Ухапшен малољетник због покушаја убиства

Хроника

Ужас у Хаџићима: Ухапшен малољетник због покушаја убиства

6 ч

0
Бањалучки полицајци рекетирали дјевојку, ухапшени са обиљеженим новчаницама!

Хроника

Бањалучки полицајци рекетирали дјевојку, ухапшени са обиљеженим новчаницама!

7 ч

3

  • Најновије

19

46

Нова права за хероје Српске: Стижу већа примања за борце

19

43

Туга потресла српски спорт: Преминуо Милош Медић

19

39

Трамп: Једино питање је да ли ћемо "завршити посао"

19

30

"Уставни суд БиХ мора да се држи Устава и закона"

19

25

Познато када почиње нови круг преговора Ирана и САД-а

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner