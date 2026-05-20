Шта пише у Нацрту споразума опозиције из Републике Српске

Лидери ПСС-а, Народног фронта и СДС-а потписали су Нацрт споразума о заједничком наступу на општим изборима 2026. године.
Иако је у Нацрту било предвиђено да свој потпис стави и Небојша Вукановић, лидер Листе за правду и ред, то се није десило.
У наставку прочитајте шта пише у Нацрту споразума који су потписали Драшко Станивуковић, Бранко Блануша и Јелена Тривић.
Полазећи од потребе за политичким јединством опозиционих политичких субјеката у Републици Српској, одговорности према грађанима Републике Српске, те опредијељености за демократске промјене, потписници овог споразума сагласни су о сљедећем:
Члан 1.
Потписници Споразума обавезују се да ће на Општим изборима 2026. године наступити са заједничким кандидатима за предсједника Републике Српске и српског члана Предсједништва Босне и Херцеговине.
Члан 2.
Потписници Споразума сагласни су да ће кандидати за функције из члана 1. овог споразума бити утврђени међусобним договором, узимајући у обзир резултате претходних избора, организациону снагу политичких субјеката и релевантна истраживања јавног мњења.
Члан 3.
Потписници Споразума констатују да ће након Општих избора 2026. године заједнички дјеловати на формирању нове скупштинске већине у Народној скупштини Републике Српске, избору новог руководства Народне скупштине Републике Српске и формирању нове Владе Републике Српске, без учешћа Савеза независних социјалдемократа (СНСД).
Члан 4.
Потписници Споразума сагласни су да мандатара за састав Владе Републике Српске неће предложити политички субјект чији кандидат буде изабран за предсједника Републике Српске.
Члан 5.
Потписници Споразума обавезују се да ће најкасније до 31. маја 2026. године закључити анекс овог споразума којим ће бити дефинисана коначна персонална рјешења за заједничке кандидате за предсједника Републике Српске и српског члана Предсједништва Босне и Херцеговине.
Потписници Споразума обавезују се да ће наведени анекс, као и све евентуалне додатне споразуме, потврдити кроз органе својих политичких субјеката надлежне за одлучивање о предизборним и постизборним коалицијама.
Члан 6.
Овај споразум представља основ за даље програмско, политичко и организационо дјеловање потписника у циљу заједничког наступа на Општим изборима 2026. године и формирања одговорне власти у Републици Српској.
