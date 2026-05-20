Ђокић: Република Српска из свега изашла још јача

Лидер Социјалистичке партије Петар Ђокић поручио је данас из Бањалуке да је споразум владајуће коалиције темељ будућег развоја, те да ће заједнички кадар након избора осигурати још бржи економски и друштвени напредак Републике Српске.
Ђокић је, након састанка лидера владајуће коалиције, нагласио да је актуелна власт годинама водила изузетно одговорну политику која је Српској гарантовала оно најважније - мир, стабилност и континуиран развој.
"Стабилност и мир су били наш апсолутни приоритет. Увијек нам је у фокусу био интерес грађана, напредак Републике Српске и јачање њених институција као кључног предуслова за било какав успјех", изјавио је Ђокић на конференцији за новинаре.
Лидер социјалиста је посебно потцртао да је коалиција у претходне четири године правила резултате у невјероватно сложеним глобалним и унутрашњим околностима. Он је отворено указао на подмукле покушаје удара на институције Српске.
"Савладали смо многе проблеме и тешкоће којима су појединци покушавали да дестабилизују Српску, ослабе њене институције, разбију наше српско јединство и Републику економски девастирају. Да је такав срамни циљ остварен, њима би било много лакше да управљају процесима растакања Српске", јасан је Ђокић.
Ипак, планови рушитеља су пропали. Ђокић је закључио да се сценарио дестабилизације није десио, већ је Република Српска из свега изашла још јача, остваривши значајне искораке на међународном плану гдје се њен глас данас све више чује и поштује.
