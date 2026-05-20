Logo
Large banner

Стиже повећање пензија и плата у Српској, познато и када

Аутор:

АТВ
20.05.2026 15:59

Коментари:

4
Три бунта конвертибилних марака
Фото: АТВ

Лидер СНСД-а Милорад Додик најавио је данас да грађане Републике Српске већ у септембру очекује ново повећање плата и пензија.

Додик је, након састанка лидера владајуће коалиције у Бањалуци, поручио да је актуелна власт једна од најуспјешнијих икада у Српској јер зна како да руководи јавним интересом и осигура безбједност и стабилност за све грађане.

"Наш буџет је стабилан. И даље смо најниже задужена Република. То је 32 одсто бруто домаћег производа. Када узмемо укупно задужење, заједно са оним приватним по банкама и слично, испада да је то неких 65 одсто БДП-а“, истакао је Додик и додао Српска у овом моменту не би имала никаквих проблема ни да се задужи за чак четири милијарде КМ.

Уочи предстојећих избора, лидер СНСД-а је нагласио да коалиција дјелује као најбољи тим, без икаквих размирица, те да имају прецизне договоре.

"Тражимо подршку јер смо показали да знамо да радимо и да смо тимски најбољи од свих. Идемо у кампању чиста образа. СНСД ће то потврдити већ сутра на свом Главном одбору у Бањалуци, а када се вратим из Русије, сјешћемо и званично потписати коалициони споразум", рекао је Додик.

Додик је изразио посебан понос на постигнуте резултате у сектору борачко-инвалидске заштите, нагласивши да су измјене и допуне Закона о правима бораца донијеле огромно задовољство међу борачку популацију.

„На том плану радимо систематски. На примјер, борачки додатак прије три, четири године није ни постојао, осим за малу групу људи. Сада су обухваћени сви. Све ове мјере су резултат наше заједничке координације“, закључио је Додик.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Плата

повећање плата

пензије

Милорад Додик

Република Српска

Коментари (4)
Large banner

Прочитајте више

Урушио се балкон школе у Севастопољу, повријеђени ученици

Свијет

Стравични снимци након урушавања балкона школе

4 ч

0
Ненад Нешић након састанка владајуће коалиције

Република Српска

Нешић: Споразум коалиције на прво мјесто ставља Републику Српску

4 ч

0
Лидер ДЕМОС-а Недељко Чубриловић на конференцији за медије у Бањалуци

Република Српска

Чубриловић: Изборна побједа значила би сигурност и стабилност Српске

4 ч

0
Ђаци бјеже од овог занимања: Плата и до 2.500 евра мјесечно, али клупе празне

Србија

Ђаци бјеже од овог занимања: Плата и до 2.500 евра мјесечно, али клупе празне

4 ч

0

Више из рубрике

Ненад Нешић након састанка владајуће коалиције

Република Српска

Нешић: Споразум коалиције на прво мјесто ставља Републику Српску

4 ч

0
Лидер ДЕМОС-а Недељко Чубриловић на конференцији за медије у Бањалуци

Република Српска

Чубриловић: Изборна побједа значила би сигурност и стабилност Српске

4 ч

0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик на конференцији за медије Бањалуци

Република Српска

Додик: Приправнички стаж умјесто годину дана - шест мјесеци

4 ч

1
Ана Тришић Бабић

Република Српска

Тришић Бабић: Када Српска гради, ради и инсистира на договору корист имају сви људи у БиХ

4 ч

0

  • Најновије

19

46

Нова права за хероје Српске: Стижу већа примања за борце

19

43

Туга потресла српски спорт: Преминуо Милош Медић

19

39

Трамп: Једино питање је да ли ћемо "завршити посао"

19

30

"Уставни суд БиХ мора да се држи Устава и закона"

19

25

Познато када почиње нови круг преговора Ирана и САД-а

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner