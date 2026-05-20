Стиже повећање пензија и плата у Српској, познато и када

Лидер СНСД-а Милорад Додик најавио је данас да грађане Републике Српске већ у септембру очекује ново повећање плата и пензија.
Додик је, након састанка лидера владајуће коалиције у Бањалуци, поручио да је актуелна власт једна од најуспјешнијих икада у Српској јер зна како да руководи јавним интересом и осигура безбједност и стабилност за све грађане.
"Наш буџет је стабилан. И даље смо најниже задужена Република. То је 32 одсто бруто домаћег производа. Када узмемо укупно задужење, заједно са оним приватним по банкама и слично, испада да је то неких 65 одсто БДП-а“, истакао је Додик и додао Српска у овом моменту не би имала никаквих проблема ни да се задужи за чак четири милијарде КМ.
Уочи предстојећих избора, лидер СНСД-а је нагласио да коалиција дјелује као најбољи тим, без икаквих размирица, те да имају прецизне договоре.
"Тражимо подршку јер смо показали да знамо да радимо и да смо тимски најбољи од свих. Идемо у кампању чиста образа. СНСД ће то потврдити већ сутра на свом Главном одбору у Бањалуци, а када се вратим из Русије, сјешћемо и званично потписати коалициони споразум", рекао је Додик.
Додик је изразио посебан понос на постигнуте резултате у сектору борачко-инвалидске заштите, нагласивши да су измјене и допуне Закона о правима бораца донијеле огромно задовољство међу борачку популацију.
„На том плану радимо систематски. На примјер, борачки додатак прије три, четири године није ни постојао, осим за малу групу људи. Сада су обухваћени сви. Све ове мјере су резултат наше заједничке координације“, закључио је Додик.
